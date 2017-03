Kenast peiulillest on aias palju kasu

Vähenõudlikud peiulilled võivad mõnele tunduda isegi liiga lihtsate lilledena. Kuid peiulille liike ja sorte on nii palju, et nende seast leiab meeldiva ka nõudliku maitsega lillesõber. Värvikaid õisi jätkub nii peenrasse kui ka rõdukasti kuni külmadeni.

Oranž ja kollane, kuid ka valge ja roosa

Tavalisemate mitut tooni oranžide, kollaste, pruunikate ja mitmevärviliste sortide kõrval on ju isegi kreemikasvalgete (nt „Eskimo”, „Sweet Cream”, „Vanilla” ja „Alumia Vanilla Cream”) ja lausa või peaaegu punaste („Red Cherry”, „Carmen”, „Alumia Red”, „Cottage Red”, „Zenith Red”, „Safari Red”, „Safari Scarlet”) täidis- ja lihtõitega ning eri kasvukõrgusega sorte. Uus madala peiulille sort „Strawberry Blond” on, nagu nimigi ütleb, maasikablond ehk siis senistest aretistest kõige roosam!

Peiulilli kutsub rahvas ka tageetesteks. Need lilled on väga kasulikud teiste taimede kaitsjana, maitse- ja ravimtaimena. Nii et ärge imestage, kui näete peiulilli rooside juures või hoopis köögiviljaaias või kasvuhoones kasvamas, peiulilledel on seal täita oma roll.

Peiulilled on pärit Lõuna-Ameerikast ja neid on umbes 50 liiki. Meil kasvatatakse madalat peiulille (Tagetes erecta), kõrget peiulille (T. patula) ja ahtalehist peiulille (T. tenuifolia), maitse- ja ravimtaimena on tasapisi viljelema hakatud ka tillukeste kollaste õitega läikivat peiulille (T. lucida).

Lõuna-Aafrikas, Indias ja mujal kasvatatakse õli tootmiseks palju süllast peiulille (T. minuta), see liik on sobivas kliimas mitmel pool naturaliseerunud. Peiulilleõli pruugitakse lõhna, maitse ja raviomaduste pärast, see aitavat näiteks köha ja seeninfektsiooni korral. Lõuna-Ameerikas hakitakse peiulilli kanadele, et munarebud värvuksid tumedamaks. Peiulille kroonlehtedega antakse toitudele värvi ja õievanikuid pruugitakse mitmel pool maailmas tseremooniaid läbi viies. Ladinakeelse nime Tagetes on taimed saanud etruski jumala Tagese järgi, kes olevat välja hüpanud künnivaost.

Ingliskeelses kirjanduses on mõnikord juttu ka Prantsuse ja Aafrika peiulillest, kuid sellest ei maksa end segada lasta. Euroopasse tõid peiulille 16. sajandil portugallased, Prantsusmaal hakkas siis levima madal peiulill ja seda nimetataksegi kirjanduses ka Prantsuse peiulilleks. Hispaanlaste kaudu jõudis Mehhikost Aafrikasse ja Lõuna-Euroopasse aga kõrge peiulill ja teine natuke eksitav nimi tulenebki sellest.

Lillepeenardes ja -anumates näeme enamasti madala peiulille sorte. Looduslikult kasvab see liik Mehhikos ja Guatemalas. Sordid jäävad 15–60 cm kõrguseks, korvõisikute läbimõõt on kuni 6 cm, sulglõhised lehed on tumerohelised ja läikivad. On liht-, pooltäidis- ja täidisõisikutega sorte, ette kasvatatud taimede rikkalik õitsemine kestab juunist öökülmadeni.

Kõrge peiulille madalamatel sortidel on pikkust kuni 40 cm, kõige võimsamate sortide hästi harunenud varte kõrgus võib aga olla isegi üle 100 cm. Näiteks sort „Shaggi Maggi” võib kasvada isegi 120 cm kõrguseks. Ka õisik on eriline: äärmisi keelõisi ei ole, torujad putkõied on pikad ja keerduvad spiraalselt. Mõne sordi peaaegu pallikujuliste täidisõite läbimõõt võib olla 12–13 cm. Et neid rohkem lõikeõiteks kasutataks, on kõrge peiulille sordiaretuses üks suund taimele iseloomuliku mõrkja lõhna vähendamine, kuna see kõigile ei meeldi. Peiulilled püsivad vaasis hästi, kui lõikekohta iga päev uuendada.