Eestlane eelistab üha enam vabapidamisel kanade mune

Riisenberg märgib endisaegsete maavanaemade kanade munade kohta, et veel kakskümmend viis aastat tagasi ei rõhutatud, et toode (muna) on mahe, valmistatud Eestis, toodetud Eestis, valmistatud käsitsi jne. „Kui soovid oma toodet müüa, siis pead massist erinema. Kui massist ei erine, siis pead hinna ja kogusega lööma,” selgitab ta tänapäevaseid turureegleid.

Kanast on saanud sotsiaalne olend

Riisenberg lisab, et kana on tänapäeval popp lind ja teda saab pidada isegi näiteks oma Lasnamäe korteris. „Kana saab õpetada nagu oma head sõpra koera. Vabad kanad ei ole anonüümsed olendid, vaid sotsiaalsed isendid, kellele meeldib nende peremees,” kirjeldab ta vabade kanade ja nende munade fenomeni.

Millist toitu tuleks kanadele anda ja kuidas neid pidada, et saada kvaliteetseid mune? Riisenberg räägib, et Kehtna Mõis OÜ peab kanu munade saamise eesmärgil. „Kanale tuleks sööta sisse kogu see energia, mille ta välja muneb ja mida kanale süüa meeldib: oder, nisu, rapsikook, sojakook, rapsiõli, lubjakivi, vitamiinid, silo, heinapebred. Kanu tuleks pidada nii, nagu kanale meeldib ja et ta ennast turvaliselt tunneks.” Ohuks on kullid, rebased, koerad, ilutulestikud, mootorrattad, ATVd jne. „Peame kanu oma paremate teadmiste kohaselt, et kanal oleks piisavalt valgust, hämarust, ööpimedust, õhku, soojust, siblimist, vett, sööta, koht õrrel, kus magada, koht pesakastil, kus muneda, turvalist ja rahulikku meeleolu kanalas jne.”

Siim Riisenberg nõustub Aleksander Lemberiga, et vabapidamisel kanade munadele on Eestis piisavalt turgu. „Jätkuvalt tuleb endale kliente ja innukaid austajaid koolitada näiteks avatud talude päevade kaudu. Edaspidigi tuleb kanalas vastu võtta lasteaedade, koolide, konkurentide ja teiste huviliste gruppe. Eesti inimene võiks olla jõukam, et lubada endale kvaliteetset Eestis kasvatatud ja valmistatud toitu,” soovib ta.

Praegu Eestis linnugripi ohu tõttu külalisi kanalasse ei lasta, aga tulevikus, kui oht möödub, avatakse uksed jälle.