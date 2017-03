Äripark Tartu väravas hakkab teenindama maainimest

Mõte just selline äripark rajada pole uus, sest umbes kümne hektari suuruse krundi maantee, raudtee ja maaülikooli õppehoonete naabruses ostis firma juba aastate eest. Planeeringud said valmis paraku täpselt majanduskriisi ajaks ja pargi arendus jäi seisma. Nüüd soovib ettevõte vanale plaanile uue hingamise sisse puhuda ja nagu näitab senine areng, pole tegemist tühipalja unistamisega.

Arhitekti planeeritud

Esimese rentnikuna kolis mullu suvel Rohelisse Parki looma- ja taimekasvatustooteid müüv AS Dimedium. Arendaja soov on, et huvilistele ehitatakse valmis just selline maja, nagu vaja, säilitades samas ühtset arhitektuurset stiili, ja Dimediumile see sobis.

Löödi käed ja arendajale parima pakkumise teinud Mapri OÜ asus tööle. Dimediumi juht Sivar Irval rõõmustab ehitustempo üle. Kui ehitama hakati 2015. aasta hilissügisel, siis juba aprillis kolis Dimedium oma uude majja sisse. „Vahepeal oli tunne, et sarikapidu tuleb enne nurgakivi panekut,” muheleb Irval.

Mõistes, et Roheline Park on jõudnud oma aja ära oodata, korraldas Cesana Grupp mullu arhitektuurivõistluse, et leida Tartu põhjapoolse sissesõidu ääres asuvale krundile väärikas välimus. Osalema kutsuti mitmeid tuntud arhitektuuribüroosid. Mullu maikuus kavandeid hinnates tõdes arendaja Tauri Sokk, et kõik tööd on väga tugevad. Kõige paremini tabas Rohelise Pargi kontseptsiooni arendaja arvates siiski arhitektuuribüroo Salto kavand „Nimetu”.

Võistlusülesanne võlus konkreetsusega, tunnistab arhitektuurivõistluse võitnud Salto AB arhitekt Ralf Lõoke. „Juhtub harva, et arendajal on niivõrd selge kontseptsioon,” sõnab ta.

Oma võistlustöös lähtus ta eelkõige pargi nimest, püüdes rohelust kavanditesse panna palju. Kuni selleni välja, et ta lõi pildi 16korruselisest kõrghoonest, mille keskele läbi kaheksanda ja üheksanda korruse on ta joonestanud aasta ringi rohelise talveaia, mis paistaks valgustatuna kaugele ka öösiti.

Olgu öeldud, et Lõokese kavandite järgi on Tartusse varem ehitatud näiteks läheduses asuv maaülikooli spordihoone. Samuti Kesklinna kooli juurdeehitis.

Teine rentnik

Juba Dimediumi avamisel sai selgeks, et nad ei jää parki üksi. Arendaja oli selleks ajaks sõlminud lepingu juba järgmise maja ehituseks.

Põllumajandus-, metsa- ja ehitusmasinatega kaupleva Intrac Eesti juhatuse esimees Tanel Teimann kinnitab, et praegu asub ettevõtte Tartu esindus Tiksojal, mis on aga juba ammu kitsaks jäänud. Sestap otsiti juba mõnda aega uut ja avaramat kohta, kus end sisse seada. „Rohelise Pargi arhitektuuriline lahendus ja ärikontseptsioon kõnetas kohe,” tunnistab Teimann. Kuna pargi tulevikuvisioon näeb ette kujunemist Lõuna-Eesti põllumajandus- ja metsandussektori ettevõtete keskuseks, sobib Intrac Eesti oma teenuste ja tootevalikuga sellesse kohta Teimanni sõnul väga hästi.

Sarnaselt Dimediumiga kerkis ka Intraci esinduse hoone kiiresti, võivad tunnistada sagedasemad Tallinna ja Tartu vahel sõitjad. Pidulikul nurgakivipanekul 20. märtsil asetati silinder maja projekti, kehtiva raha ja värske Postimehega nurgakiviauku ja kaeti betooniseguga juba valmiva maja katuse all.