Masinamüüja aasta on alanud lootusrikkalt

„Aasta on alanud aktiivselt ja ettevõtjate lootusrikkus on tunda juba aasta alguses,” sõnab Teimann. „Põllumajanduses on toimunud kohanemine ja piima hindki on tõusnud. Paljud lükkasid raskel ajal masina ostu edasi, kuid lõputult ei saa seda teha – õiged masinad on efektiivsemad ja mida uuemad need on, seda vähem ka lagunevad. Kui ettevõtjal on näiteks silo võtmiseks aega loetud päevad ja masin esimesel päeval katki läheb, on häda suur. Sellepärast üritataksegi masinapark võimalikult uus hoida.”

Ta toob välja asjaolu, et just põllumajanduses on Eesti traktoripark vägagi uus, lausa üks uuemaid Euroopas. „Muidugi on siin suur roll põllumajandustoetustel, mille abil traktoreid ostetakse, kuid eks üldiselt ka meil Eestis on paljud asjad uuemad kui mujal Euroopas, sest riik on noor,” sõnab mees.

Eurotoetused on muidugi teretulnud, kuid Teimanni sõnul on asjal ka varjukülg. „Eks ettevõtjate optimism on praegu endiselt natuke eurotoetushõnguline. Oleks parem, kui nad nii palju toetustest ei sõltuks. Näiteks praegugi oodatakse ehituses rahade nii-öelda lahtiminekut. On küll otsustatud, mis sektoritesse raha antakse, kuid projekte, mis reaalselt majandusele hoo sisse lükkaksid, pole veel alustatud. Me ehitame tänu sisetarbimise kasvule ja ehitussektoris on tänavu elavam ka kohalike omavalitsuste valimiste tõttu – teed ja koolikatused vajavad ju rajamist,” räägib Teimann.

Intrac Eestit on seni teatud rohkem kui ehitus- ja metsamasinate müüjat, kuid juba aasta jagu on ettevõte müünud ka põllumajandusmasinaid. Lähikuudel avatakse Tartus uus teeninduskeskus, sest praegune on jäänud lootusetult kitsaks. Teimann märgib, et masinamüüjate konkurents on väga tihe ja kliendid üsnagi margitruud – kui ettevõtja on üht marki masinaga juba töötanud ja harjunud või ka mitu sama marki traktorit ära pidanud, siis on talle päris raske müüa margivahetuse mõtet. „Harjumusi me väga kergesti ei muuda, inimene võib öelda, et ta mõtleb uue masina peale, kuid mõtlema võib ta jäädagi,” sõnab Teimann.

Vähemalt sama tähtis kui masinate müümine on ka nende järelhooldus. Kõik, mis liigub, see kulub ning paraku kipub Eesti oludes olema nii, et kui mõne töö tegemiseks on hea ilm, siis on see üle Eesti nõnda. Mis omakorda tähendab, et kõik lähevad põllule ja abivajadus tekib kõigil ühekorraga. „Turul on tuhandeid traktoreid ja sellisel tippajal võib olla päris keeruline kõigi juurde korraga jõuda. Samas me oleme valmis – hooajal oleme põllumehe jaoks olemas 24/7, anname nõu telefoni teel ja meil on üle Eesti 13 hooldusbussi. Kuna asume Tallinnas, Jõhvis, Tartus, Pärnus ja Kuressaares, siis oleme sisuliselt igast kliendist tunni-pooleteise kaugusel. Samuti on meil korralik varuosade ladu, tehasetellimused jõuavad 24 tunni jooksul ja vajadusel keerame osa maha laoplatsil seisvalt masinalt.”