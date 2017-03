Ainult helikopter päästaks rööbastest

Kõige laiem pilt pehmete talvede hädast ‒ sügavad rööpad metsas ja ligipääsmatud langid – on riigimetsa majandajal RMK-l. Tööde kõrgajal tegutseb riigimetsas ligi sada masinakomplekti (langetustraktor + väljaveotraktor).

„Ei oska öeldagi, kas rööbaste tasandamine ongi juba osa tavapärasest metsatööst või tuleb ikka veel ka külmade talvede perioode. Pea kümme viimast aastat juba on olnud RMKs tavaks, et kevaditi, kui maapind on tahenenud, tuleb tegeleda rööbastega,” ütleb RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

Riigimetsas, kus metsa ülestöötajaiks on vähempakkumistel töö saanud lepingupartnerid, käib asi nii, et masinale antud tööülesandes on ette kirjutatud rajad, mida metsas kasutada tohib ja kuhu võivad tekkida ka rööpad, mille tasandamise teeb RMK oma kulul. Kui ülestöötaja on kasutanud omal algatusel mingeid muid radasid ja sinna liiga sügavaid rööpaid tekitanud, on need tema vastutusel.

Üldjuhul võtab RMK kevaditi talvel tekkinud rööbaste tasandamise vajaduse kokku ja tellib selle töö eraldi tegijatelt. Tasandamine käib kopaga.

„Rööbaste tekkimine sõltub sageli meie tööjuhi otsusest. Kui näeme, et töö katkestamisest sünnib rohkem kahju kui jätkamisest, arvestame rööbastega ja sellega, et nende tasandamiseks tuleb kulutusi teha,” ütleb Tavo Uuetalu. Metsatööd on korraldatud nii, et väljaveotraktorid metsateedel ei sõida. Tasandamisele läheb rikutud pinnas sihtidel, kraavikallastel ja trassidel, mõnikord ka mõne langi otsas, kus on keeramiskohad.

„Rööbaste tekkimine sõltub muidugi ka masinast, sellest, kas lindid on all ja millised need on, kuid väga keerulistes tingimustes muutuvad eriti tähtsaks masinamehe oskused,” märgib Uuetalu. „Mehel peab mõistus peas olema, selles mõttes ka, et ta tunneks ära, kui tõepoolest pehme pinnase tõttu enam edasi teha ei saa ja tulebki töö hoopis katki jätta.”

Väljavedaja ja oksavaalud

Erametsas on rööpad metsa ülestöötaja ja metsaomaniku vaheline asi. Sageli ka naabrite asi, kui kasutatakse samu radasid.

„Eks kõige suurem rööbaste tekitaja ole väljavedaja,” räägib ettevõtja Karl-Hendrik Lister, kelle firma masinad töötavad just erametsades. Pehmel pinnasel tegutsedes tõstab langetustraktor „sammhaaval” oma rataste ette oksavaalu, mida mööda liigub. Sama rada hakkab hiljem kasutama väljaveotraktor, millel tuleb aga edasi-tagasi sõita palju kordi. Olenevalt pinnase seisukorrast võib siis oksatee laguneda ja kordussõidud pinnast lõhkuda.

„Aitavad laiad rattad ja lindid, topeltlindid. Aga kusagil on see piir, kus pind on nii pehme, et masinat enam ei kanna. Midagi pole teha, kui talve pole,” tõdeb Karl-Hendrik Lister. Töö katkestamine on ta sõnul metsaomaniku ja ülestöötaja sisetunde küsimus. On metsa kasvukohatüüpe, kus pisut rööpas pind hoopis aitab metsauuendusele kaasa ‒ puuseemnetel on kergem idaneda.

Erametsaomanikud suhtuvad rööbaste tekkimisse Karl-Hendrik Listeri sõnul väga mitut moodi. On omanikke, kellega lepingusse kõik kirja pannakse, ja selliseid omanikke, keda rööpad ei huvita.