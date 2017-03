Pealinnapere tegi tühjalt seisnud häärberisse veinimõisa

Suve alguses on oodata õunaveini turuletoomist. 2016. aasta Allikukivi õunavein on poolmagusate klassist kaunilt kuldkollane puuviljavein, mis toob kaasa vanavanemate parimad oskused traditsioonilise õunaveini valmistamisel. Samas on see siiski tänapäevane.

Veel on Allikukivi veinimõisas küpsemas veinid arooniast, vaarikast, mustast sõstrast ja pihlakast.

Hoolimata mitmetest müütidest ja kahtlevatest seisukohtadest koduveini aadressil on praegusaja veinivalmistajad, nii kodus kui ka väiketööstustes, neid jõuliselt purustamas, rõhudes aina rohkem kvaliteedile ja viinamarjaveiniga samadele standarditele.

„Tegelikult ma näen, et eestimaist kvaliteetset toitu on hakatud uuesti kõrgelt hindama. Meil on häid restorane, mis rõhuvad just kodumaistele retseptidele, need on ajakohastatud ja väärindatud. Sama kehtib ka kodumaiste käsitööõllede, siidrite ja ma usun, et lähitulevikus ka veinide kohta,” märgib Allikukivi veinimõisa perenaine.

Kontserdile ja ööbima

Et Allikukivi mõis on suur ja selle ümber laiub üle kuue hektari suurune park, siis pole Railil meeles mõlkumas vaid veinitootmine. Tal on juba plaan, kuidas ühendada veinitegu ja turism.

Nende elukoht on andnud selleks suurepärased võimalused ja järk-järgult kujundavad Raili ja Roman enda kodu, kahekorruselist häärberit ka majutusasutuseks. Praegu käib veinitootmine mõisahoone esimesel korrusel, kuid millalgi plaanib pererahvas kogu tootmise kolida maja keldrisse.

„Siin all on täiskelder, kus kunagi loodame hakata lisaks tootmisele tegema ka ekskursioone, degusteerimisi ja veinikoolitusi,” ütleb Raili Hein. Mõisahoone all asuv kelder on äärmiselt suursugune. Kuigi keldris asus varem koolisöökla ja köök, tuleb need nüüd tootmisruumide jaoks usinalt ümber ehitada.

Seni pole rakendust leidnud veel ka veinimõisa teine korrus, kus vanasti olid klassiruumid. „Praegu suviti saame siin majutada endale külla tulnud sõpru, aga tulevikus võiks siin külalistele öömaja pakkuda,” selgitab Raili, näidates maja teisel korrusel olevaid avaraid klassiruume, kust avaneb maaliline vaade mõisaesisele platsile ja teisel pool maja asuvale mõisapargile.

Praegu käib Allikukivil mõisapargi korrastamine, mille tarvis sai Raili ka toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Mõisahoone pargipoolses küljes on suur terrass, kuhu Raili hinnangul mahub pika laua taha istuma kolmekümnepealine seltskond.

Juba on Railil plaan hakata mõisas korraldama terrassikontserte. Esimesed kontserdid peaksid toimuma 4. juunil, mil Allikukivi veinimõisa terrassile tuleb esinema Marek Sadam, ja 7. juulil, kui tuleb kodukandi ööbik Liisi Koikson. Perepoeg Ott, kes on veinimõisa turunduse oma kanda võtnud, otsib artiste, keda Allikukivile esinema kutsuda ja nii kohalikku kultuurielu elavdada.

Pealinnapreilist maalapseks

Praegu ongi Allikukivi veinimõisa tootmisega tegev vaid Raili ning veinimüügiga tegeleb vanem poeg Ott. Et mõisahoone on suur ja majandamist vajab mitu hektarit maad, millest suurema osa moodustab looduskaitse alla kuuluv 150 aastat vana mõisapark, on peremehe Romani ülesanne peamiselt selle majandamine ning eluruumide soojaks kütmine.

Kuna keskmine laps Max õpib Tallinna muusikakeskkoolis ja on valinud oma elu siduda muusikaga, siis on tema kooliajal ikkagi Tallinnas ja käib Allikukivil vaid koolivälisel ajal. Kõige enam on Allikukivile kolimisest rõõmu olnud peretütrel Sarah Sofial. „Eelmise aasta kevadel ma panin ta viimaseks õppeveerandiks Kilingi-Nõmmele kooli, varem õppis ta Tallinnas. Suve veetsime siin, sügise hakul ma küsisin, kas ta sooviks Tallinna kooli tagasi minna, ja ta keeldus kategooriliselt,” meenutab Raili.

Ta tunnistab, et Sarah Sofiast ehk Sofist, nagu pereliikmed teda kutsuvad, sai lühikese aja jooksul tõsine maalaps. „Sügisel esimesel koolipäeval saatsin ta kleidi ja kingadega ilusti koolibussile, pärast koolist tagasi tulles bussist maha astudes olid tal juba kingad jalast ja tatsas paljajalu koju,” räägib Sofi ema Raili. Ainuüksi peretütre täiesti teistsugune igapäevaelu ja lapsepõlv võrreldes varasema linnalapse omaga on vanemate hinnangul maale kolimist juba õigustanud.