Taimekasvatajad saavad üleminekutoetust

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on riigi majandusele tervikuna kasulikum taastada üleminekutoetused, kui hiljem kulutada palju ressurssi ja aega kodumaise tootmise kriisieelsele tasemele aitamiseks. „Viimastel aastatel on Eestis kriisi tõttu kahanenud piimakari ja Aafrika seakatku mõjul vähenenud sigade arv, kahjusid on kandnud ka teraviljakasvatajad. See näitab kui haavatav on põllumajandustootmine ilma riigipoolse kompenseeriva toetuseta," selgitas ta.

2017. aastal on võimalik taotleda kahte pindalapõhist üleminekutoetust. Põllumajanduskultuuri üleminekutoetust saab see, kes taotleb ühtset pindalatoetust ja kellele on määratud 2006. või 2008. aastal põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigused. Heinaseemne üleminekutoetust saab taotleja, kellele on määratud 2006. aastal heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigused.

Eelnõu kohaselt on üleminekutoetuste taotlemine planeeritud PRIA kaudu mais ja toetused makstakse välja käesoleva aasta lõpuks.