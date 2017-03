Riik lubab toetada uute eksporditurgude avamist

Maaeluminister Tarmo Tamm rõhutas, et mida suurem on Eesti tootjatele avatud turgude arv, seda paindlikumalt ja kiiremini saavad ettevõtted reageerida nõudluse muutusele ja seda väiksem on ühe olulise turu äralangemisest ja uuega asendamisest tulenev äririsk.

Positiivne näide Eesti läbimurdest Jaapani turule on E-Piim, kes esimese piimatootjana sai pikaajalise lepingu, mille raames juba tänavu esimesel poolaastal eksporditakse 500 tonni Gouda juustu. Rangete nõuete tõttu on Jaapani turule pääseda väga keeruline ja vaid üksikud välisriikide ettevõtted on suutnud sinna saada. Jaapani turgu peetakse väga kindlaks ja turvaliseks, kus hinnatakse pikaajalisi lepinguid.

Aprillis läheb maaeluminister Tarmo Tamm visiidile Jaapanisse, et rajade teed ka teistele toiduainete tootjatele. Sealses kultuuriruumis on isiklik kontakt väga tähtis.

Töös on linnulihale ekspordiloa taotlemine Singapuri, Filipiinidele ja Hiinasse. Kevadel on oodata Hiina ametnike visiiti Eestisse, mille eesmärk on kinnitada Eesti riiklike järelevalvesüsteemide vastavust Hiina nõuetele ja inspekteerida eksportida soovivaid ettevõtteid.

Impordiluba sealihale ja sealihatoodetele on taotlemisel Singapuri, Hongkongi ja USA turule pääsemiseks. Kanada turu avamise nimel kogu Euroopa Liidu jaoks tehakse tööd Euroopa Komisjoni tasemel. Imporditaotlusega Hiinasse, Lõuna-Koreasse ja Jaapanisse saab jätkata siis, kui kõnealused maad on valmis Aafrika seakatkust mõjutatud riikide taotlusi menetlema. Veiseliha eksportimise eeldusena Jaapanisse, Hongkongi ja Taiwani koostatakse ministeeriumis tarvilikku dokumentatsiooni.

Piimatoodete eksportimiseks on võetud sihiks Alžeeria, Filipiinid ja Mehhiko. Vietnam erandliku riigina ei vaata piimatooteid komplektina, vaid annab impordiloa konkreetsetele toodetele, nii on sealne turg on avatud pulbritele, eraldi impordiluba vajavad juust ja või.