Taimed aitavad rannahooajaks vormi

Sööge kiudainerikkad toite

Üks tähtsamaid kaalukaotuse eeldusi on hästi tasakaalustatud veresuhkur. Lõtvade pastatoitude, toitainetest tühjaks rafineeritud valge riisi, praekartuli ja maiustuste najal on seda tasakaalu aga väga raske saavutada. Üks lihtne moodus on võtta menüüsse rohkem kiudainerikkaid aedvilju – need aitavad kõhul kauem täis püsida ja kiirendavad ainevahetust.

Miks mitte kasutada riisi asemel lillkapsariisi, kartuli asemel kiudainerikast porgandit-kaalikat-naerist? Nisupasta asemel võiks toidusedelit rikastada tatrapasta või suvikõrvitsast koorimisnoaga tõmmatud ja kergelt läbikuumutatud ja maitsestatud nn valespagettidega. Kartulist tunduvalt toitainerikkam on maguskartul, millega eestlased samuti tutvust võiksid sobitada.

Tehke lillkapsariisi nii: purustage kannmikseris kiirelt lillkapsaõisikud, maitsestage soola, pipra ja ürtidega ning kuumutage pannil. Kasutage lillkapsariisi praadide ja vokiroogade lisandina. Soovi korral võib kapsa ka kuumutamata jätta, see matkib salatisse lisatuna imehästi tavariisi.

Kapsalised (peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli ja lehtkapsas) on üldse kaalulangetaja supertoit – aitavad saavutada hormonaalset tasakaalu ja tõhustavad maksa tööd.

Stimuleerige seedetrakti

Igahommikune äratusjook kuulub kaalulangetuse klassikasse! Kasutage ära kvaliteetse õunaäädika pro- ja prebiootiline potentsiaal. Soovi korral võite õunaäädika asendada sidrunimahlaga.

Tehke nii: lisage klaasitäiele soojale veele üks kuni kaks teelusikatäit orgaanilist õunaäädikat või pisut sidrunimahla. Jooge jook umbes 20 minutit enne hommikusööki, nii stimuleerite seedimist. Tähtsusetu pole seegi, et õunaäädikas sisalduv atseethape aitab veresuhkrut kontrolli all hoida.

Suuremate toidukordade eel võiks juua pool klaasikest teeseenejooki ehk kombucha’t. Peale ainevahetuse ergutamise aitab teeseenejook tervendada liigeseid ja kaitsta magu. Kes veel mäletab, siis kuulus vene dissident Aleksandr Solženitsõn ravis end maovähist terveks just teeseenejoogi abil!

Kasutage õigeid rasvu

Õigete rasvade kasutuselevõtt võib tuua kaalunumbrisse pöördelise muutuse. Seadke köögis aukohale külmpressiõlid. Hankige salatite maitsestamiseks eestimaine rafineerimata kanepiõli, tarvitage madalal temperatuuril praadimiseks esimese külmpressi oliiviõli. Tõhus kaalulangetusõli on külmpressitud kookosrasv, mis mõjub toniseerivalt kilpnäärmele, ergutades nii ainevahetust.

Ka selitatud või ehk ghee on võimekas kaalukaotaja, sest selles olev konjugeeritud linoolhape on parim just vöökohale kogunenud rasva sulataja.

Hapendatud toidud ausse

Kuumutamata hapendatud toidud aitavad seedetraktis võimule head bakterid, mis on kehakaalu optimeerimiseks asendamatud. Probiootiliste bakterite abil toodetakse isu kontrollimiseks vajalikku serotoniini ja B-vitamiine, ühtlasi aktiveerub nende najal ainevahetus.

Laske end võluda äädikalisandita hapukurgist või hapukapsasalatist. Piimatoodete nautijad võivad koduse kefiiri tegemiseks kasutada Tiibeti piimaseent – kasulikumat kefiiri annab välja mõelda!