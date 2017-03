Nippe külvide ja ettekasvatamise õnnestumiseks

Kauplusest võib leida nii turba- kui ka kookosetablette, millesse saab külvata taimi, mille juur ei talu hästi ümberistutamist või kui tegu on mõne üksiku seemne külviga. Erinevalt turbast on kookos neutraalse koostisega ja taim saab sellest paremini vett kätte, seega ei saa taim nii kergesti veepuuduse ajal kahjustada. Kumbki neist ei sisalda taimekasvuks vajalikke toiteelemente ja pärast tärkamist tuleb taimi hakata lisaväetama. Läbikuivamise vältimiseks võib tablettidevahe täita tseoliidi või vermikuliidiga, mille saab hiljem taimede istutamisel segada kasvukoha mulla parandamiseks.

Kastmiseks soe vesi

Kõige keerukam ongi vast kasta tärkavaid taimi, sest oht, et pisike idu enne läbi kuivab, kui külvikasti uuesti kasta saame, on tegelikult väga suur. Kastke veega, mis on taimi ümbritsevast ruumist paar-kolm kraadi soojem. Muld peab olema ühtlaselt niiske. Et vähendada kasvusubstraadist niiskuse aurumist, sobib samuti pinnale raputatud õhuke kiht pestud liiva, tseoliiti, vermikuliiti.

Seega kastke kasvusubstraat altpoolt ülespoole märjaks ja pihustiga pealt lisaks, kuni seemned on idanenud. Kui taimed on tärganud ja lehed on pidevalt märjad, soodustab see haiguste arengut. Pritsimisega on see häda, et päikeses kuumenenud taimi ei tohi pritsida. Nii nagu suurtele tomatitele meeldib vesi pigem mulla sees kui lehtedel, meeldib see ka väikestele taimedele.

Külvide ebaõnnestumise põhjused võivad ulatuda seinast seina. Nii vajavad mõned seemned tärkamiseks mitte harjumuspärast soojust, vaid hoopis külmaperioodi läbimist. Tihti tekitab hämmingut karulaugu külvamine – ei tõuse teine vahel ka teisel aastal ja siis korraga tuleb nagu muru. Muidugi võib juhtuda, et see õbluke roheline niit satub rohimise ohvriks, sest varsti pärast tärkamist läheb see juba puhkeseisundisse (kolletub ja kuivab).

Mõned taimed jäävad aga pärast tärkamist justkui äraootavale seisukohale (paprikad, petuuniad, pelargoonid). Mõni külv võib hävineda vaid seetõttu, et tegu on valgusidanejaga (sinilobeelia, petuunia, salveid, basiilik, piparmünt) ja sellele ei sobi mullaga katmine. Selliste taimede puhul on abiks õhuke kiht tseoliiti külvisubstraadi pinnale ja seeme tuleb sinna peale külvata.

Väetis on vajalik

Kuna külvi- ja ettekasvatussubstraadid sisaldavad pigem vähem kui rohkem taimele süüa, on eriti tähtis taimede hilisem turgutamine. Nii võib pikeerimise ja ümberistutamise mullale lisada kas pikatoimelist väetist Osmocote® Start (mineraalne) või vihmausside valmistatud Taimerammu, huumusepõhist väetist Naturen® Looduslik jt. Tuleb silmas pidada, et tegu poleks ainult lämmastikupõhise (kanakaka) väetisega.

Taimede ettekasvatamisel võib kasutada ka kastmiseks sobivaid väetisi. Neil tuleb kindlasti kinni pidada kasutusjuhendist, sest taimelapsed vajavad tunduvalt vähem süüa kui nende parimas kasvujõus kaaslased. Nii on näiteks Substral® Miracle-Gro® tomativäetise pakendil erinevad väetisekogused ja kasutustihedus esimesest pärislehest kuni täiskasvanud taimede väetamiseni.

Kuigi tänapäeval on müügil väga korralikke külviks ja istutamiseks sobilike substraate, olen läbi aastate kasutanud istutusmuldade töötlemiseks nii läbiküpsetamist ahjuplaadil 90–100 kraadi juures kui ka aurutamist. Eelistan aurutamist, sest läbiküpsetatud substraat muutub nii kuivaks, et tihti ei saa seda enam korralikult märjaks. Aurutamisel olen kasutanud köögiviljade aurutamiseks mõeldud potti. Kolme liitri substraadi töötlemiseks kulub vee keemahakkamisest umbes kaks tundi. Enne istutamist tuleb lasta substraadil korralikult maha jahtuda ja taheneda (2–3 päeva).