Vegamama tõi poeletile taimse valmistoidu

Firma asutamise ajendiks oli, nagu see sageli on, isiklik vajadus kaubandusest kerget lõunaampsu ja näkse leida. „Eelmisel aastal avastasin koos paari mõttekaaslasega, et kauplusest pole midagi võtta, mida kohe süüa saaks. Täistaimetoitlus ei tähenda, et inimesed ei vajaks maitsvat toitu,” selgitab Vegamama kaubamärki omava osaühingu Veganfoods tegevjuht Liina Laas.

Ta räägib, et otsustas ise proovida täistaimset toitumist eelkõige loomatööstuse negatiivse mõju tõttu keskkonnale, samuti eetiliste põhimõtete pärast. Loomafarmid paiskavad tema sõnul atmosfääri meeletus koguses kahjulikke heitgaase, rääkimata määratust veekulust. „Kui igaüks jätaks korra päevas lihatooted söömata, oleks kasu sellest tohutu,” lausub ta.

„Ootasin rongi ja oli vaja kiirelt miskit ampsata. Poes avastasin, et ainsad variandid, mida sai kohe võtta, olid banaan ja kartulikrõpsud. Hing ihaldas sel hetkel hoopis võileiba, kuid ükski müügil olevatest variantidest mulle kui veganile ei sobinud. Kirusin vaikselt omaette banaani süües ja siis läks lambike põlema. Hakkasin uurima, kui suur on nõudlus taimsete ampsude järele ning edasi juba vaatama tootmisvõimaluste järele. Need leidsin siitsamast Tallinna külje alt.”

Praegu on Vegamama tooted müügil juba enamikus poekettides ja käive tasapisi kasvab. Laasi sõnul on tegijad saanud hästi palju heakskiitvat tagasisidet ja see on loomulikult suurim motivaator. „Omalt poolt tahame ühiskonnale ka midagi tagasi anda – teeme koostööd Eesti Vegan Seltsiga ja varsti algavad ka väikesed heategevusprojektid,” lubab Laas.

Praegu on Vegamama turul kuue tootega: falafelid, hummus, Falafel Pita, Bataadi Chilli riisiga, salsa ja tšillivrapp. Kõik tooted on valmis söömiseks otse pakist, juhuks kui nälg peaks ootamatult näpistama või kui pole aega lõunale minna või lihtsalt ei viitsi ise süüa teha. Kõik tooted on sada protsenti taimsed ehk ei sisalda loomset päritolu toiduaineid.

Väikefirmas tegutseb aktiivselt 4 inimest. Praegu keskendutakse Eestis kanna kinnitamisele, aga tulevikus on plaanis siseneda ka naaberriikide turule. Konkureeritakse teiste valmistoitudega. Viimasel ajal on Eestis siiski tekkinud teisigi toredaid variante taimetoitlastele ja veganitele ja see teeb Vegamama vedajatele ainult rõõmu. „Meie tooted pole mõeldud ainult veganitele, tahame näidata, et taimetoit on maitsev ja sobib kehakinnituseks kõigile,” selgitab Laas.

Vegamama missioon: