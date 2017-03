Gastronoomiatalu peremees

Antsu Ööbiku talu võib kindlalt pidada esimeseks gastronoomiataluks, sest selle mõiste pakkus mees ise välja. Mõiste võeti omaks ja ilmselgelt viitab see heale toidule. Seda aga Ants pakkuda mõistab. Lisaks sellele, et ta arendab täiel rinnal oma talu, on ta võtnud südameasjaks turgutada toitlustusteenust Raplamaal laiemalt ja parandada ka põllumeeste käekäiku.

Toetab nõu ja jõuga

Ants asus hiljuti juhtima Raplamaa toiduprogrammi, mille eesmärk on parandada toitlustuskohtade kvaliteeti. „Tahaks, et Raplamaalgi oleks, kuhu tulla ning head toitu ja veini nautida,” soovib Ants. Mitmed söögikohad asuvad kauni looduse keskel ja potentsiaali on neil küllaga.

Ants proovib aidata kööke loogilisemalt ümber kujundada ja uusi kokkasid tööle meelitada, kes valmistaksid maitsvaid toite õiges koguses. „Omanikud kuulavad mind ära ja eks me tibusammudega liigume edasi,” sõnab Ants.

Veel aitab ta käima lükata Rapla OTTi ehk kodanike ühendust, kes organiseerib tootjate ja tarbijate kaubavahetust. Kuna väike kasum ei võimalda ruume rentida, on Ants nõus laenama oma kaubikut, millega saab tootjate käest kauba soovijatele kohale viia. „Pole lõbus äri, aga kuskilt tuleb alustada. Kui on potentsiaali, hakkame kaupa ka Tallinnasse viima. Soov on tootjatele sära silmadesse tuua,” ütleb Ants.

Mees mõtiskleb, et riik võiks maal väiketootjatele maksusoodustust võimaldada. „Kütus ja elekter on kallis, siia ei tule korralikku teedki,” nendib Ants. Maal on elu kallim ja see teeb ka tooraine hinna soolasemaks. „Kohalikud müüvad kallimalt ja pean ise ka selle järgi käima. Tallinnas võta vaid telefon ja valge kaubik on kohe ukse taga.”

Suvel on siin palju tööd, tuleb koristada ja hooldada. Ei saa palgata roboteid, kõik on inimestes kinni. Neile tuleb korralikku palka maksta, et nad oleksid motiveeritud.

See ei tähenda, et maal ei saa ära elada. Hiljuti tuli maale elama Antsu tuttav, kes hakkab kasvatama kanu, kelle rinnafilee on punane justkui veise lihatükk. Eelneval päeval pakuti Antsule Tallinnas head restorani. „Aga mulle meeldib töö, mida teen ja mis on saanud elustiiliks,” tõdeb Ants. Tegelikult võiks tema meelest igas külas restoran olla. Ent selle tegemisele peab pühenduma ja olema ise kogu aeg kohal.

„Kui mind ennast siin ei ole, siis pole ka restoran lahti,” sõnab kokk. Võib-olla toidu kvaliteet ei kannatakski, aga kliendid ootavad peremehega kohtumist ja suhtlemist. „Olen selle mõne aastaga, mil Ööbiku on avatud, endale kümneid uusi sõpru juurde saanud,” on Ants rahul. Üks püsiklient on kolme aasta jooksul talus pilte teinud ja sellest kena raamatu kokku pannud. Külalised on tahtnud seda ära osta, aga Ants ei müü.

Kuigi kokk peab tihti Tallinnas käima, ostab ta tooraine niipalju kui võimalik kohalike talumeeste käest. Talve lõpp ja kevade algus on tooraine poolest kõige nigelam aeg. „Keldrid on tühjad. Võtad viimaseid marineeritud asju. Enne mai lõppu ei saa peenralt ka midagi,” laiutab ta käsi.