Tootsi aiand müüb enamiku taimi ise

„Jah, sooje toone ostetakse rohkem, aga minu arust saaks hoopis külmemates toonides väga ilusa rahuliku haljastuse teha,” räägib Tarvo. „Mis teha, tundub, et eestlane tahab suvel ikka värvi enda ümber näha.”

Tegelikult tasuks näiteks amplit ostes mõelda taustale, kus see hakkab rippuma. „Nägin korra, kui kodukaunistaja oli pannud punastest tellistest maja taustale suure valge lopsaka ampli. Lausa suurepärane nägi välja!” kiidab Merje. „Valget tasub kindlasti rohkem valida, aga kahjuks müügipunktis, kus tumedat tausta pole, ei pääse valge hästi mõjule.”

Tootsi aiandis on kasvuhoonetes praegu kosumas 5500 amplit lilletaimedega, emadepäeva paiku tehakse 2500 juurde. Amplitesse lisatakse pikatoimeline väetis, mis kestab suve lõpuni. Veel saavad taimed iga kastmisega juurde pisikese väetiseportsu. „Ehkki pikatoimeline väetis sees, soovitame oma ampleid lisaks väetada, siis püsivad lilled paremini ilusad,” rõhutab Merje.

Kasvuhoones on leheotsad välja ajanud Prantsusmaalt saabunud suurelehiste hortensiate istikud, tänu sellele jõuavad need suve alguseks õitsema hakata. Värvikirevate õitega hortensiaid müüakse meil hooajakaubana. Tegelikult püsiksid need ka ületalve, aga järgmisel aastal ei jõua taim korralikult õitsema hakata, enne tuleb sügis peale. „Kui taim mais välja tuua, hakkab see õitsema augusti lõpus, aga meie hakkame seda ajatama veebruari keskpaigas ja emadepäevaks saab juba õisi näha,” seletab Tarvo.

Kaks aastat on Tootsi aiand üllatanud lillesõpru värviliste kalladega, nende mugulad on pärit Hollandist. Jällegi – tänu otsekontaktile Hollandi aretajaga. Kalla mugulad pannakse mulda juuni esimesel nädalal ja suve teises pooles saab juba õitsvaid lilli müüa. Ostes on kallal kaheksa kuni kümme õit, sest mugulad on töödeldud õitsemist soodustava vahendiga. Kui aga mugul sügisel üles võtta ja järgmisel aastal maha panna, kasvab see vaid paar värvilist õit.

Suured nõudmised

Eestlane kipub olema väga alalhoidlik ja tahab kõik taimed alles hoida, mõni üritab isegi suvelilleamplit üle talve hoida. Ühest küljest on meie aiapidaja nõus igat hinge vaakuvat taimekest elule poputama, teisalt nõuab kaupmeestelt väga head kvaliteeti. „Kasvatajalt tahab inimene saada vaid väga ilusat taime,” tõdeb Merje.

„Seda võin küll veendunult öelda, et Eesti suvelill teeb nii Euroopas kui ka Ameerikas paljudele silmad ette. Olen palju ringi käinud ja näen, et meil Eestis on ühed parema kvaliteediga taimed,” kinnitab Tarvo. „Mujal müüakse väiksemaid taimi ja ostja peab ise nendega rohkem vaeva nägema.”

Messidel kogevad nad, et turg nõuab üha enam, et taimi saaks ette kasvatada odavalt ja suure massiga. Lopsakad taimed kaovad ja lähevad väiksemaks, et neid saaks paremini transportida.

„Lääne-Euroopas dikteerivad suured marketid mängu, neile sobivad kompaktsemad taimed paremini, sest neid saab letile rohkem ritta sättida. Aretajad järgivad nende soove,” kirjeldab Tarvo. „Meie väikseid taimi kuigivõrd valida ei saa, sest Eesti inimene ihkab lopsakat lille.”