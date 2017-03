Meelis Pärn on pagaripoiste ja -tüdrukute pealik

Aastal 2000 avas uksed kohvik, kus sai kaupa tellida, kohvi juua ja einestada. Olgu mainitud, et see õdus söögikoht on siiani ümbruskonna elanike ja töötajate hulgas populaarne: soojad saiad ja muud värsked küpsetised on ju igal ajal garanteeritud. Samal ajal käis remont tagumistes ruumides ja 2002. aasta esimesel kevadpäeval kolis sinna kogu tootmine. Hoo sissesaamine võttis uues kohas aega, aga tagantjärele hindab firma omanik tehtud otsuse üheks kõige õigemaks oma elus. Masu ajal ei läinud muidugi kellelgi hästi, veel üle-eelminegi aasta oli üsna raske, kuid eelmine juba pisut parem. Konkurents on tihe ja see sunnib investeerima, aga igale suuremale investeeringule järgneb paratamatult mõõn. Kogu kasum on tootmisse tagasi läinud ja mingeid dividende pole ainuomanik välja võtnud. „Valida on, kas lähed edasi või tagasi, vahepealset võimalust pole,” kinnitab ta.

Rinda tuleb ju pista ka selliste gigantidega nagu Eesti Pagar, Leibur ja Fazer, kes kõik haukavad mingi osa üldisest turust. Oma 4 protsendiga on Pagaripoisid siiski Eestis üsna arvestatav tegija.

Küsimusele, mis suunas pagari- ja kondiitriturg areneb, vastab Pärn, et eks ikka mitmekesisuse ja kvaliteedi suunas. Järjest enam tuleb väikesi tootjaid, kes kodus käsitsi midagi teevad ja oma toodangut sotsiaalvõrgustiku kaudu pakuvad. Paraku on see toodang vähem kontrollitud kui suurte tootjate oma, kellele kehtivad väga ranged nõuded. Kahjuks on palju näiteid, kus väiketootja aastaga ära väsib või läbi põleb, sest ei suuda stabiilset tootmist tagada.

Kuidas mõjutab tervisliku toitumise suund ning saia- ja magusavastane propaganda pagareid? „Eks iga asi mõjutab meid nii väikeses riigis nagu Eesti. Tormid veeklaasis on ennegi möllanud, nii et lained üle ääre löövad. Aga elu näitab, et kui torm mööda saab, on klaasi pind taas sile,” vastab Pärn. Magusamaksu on kehtestanud Soome ja teised põhjamaad, kuid enamik on sellest loobunud või loobumas, kuna see lööb eelkõige kõige vaesema elanikkonna tasku pihta,” kommenteerib ta.

„Kui süüa midagi kapa ja kulbiga, siis mõjub see igal juhul halvasti. Kõike tuleb mõistlikult tarbida. Pidulikul hetkel või pärast rasket päeva on üks magus koogike igati omal kohal ega tee kellelegi liiga. Lihtsalt energiahulk, mis sa sisse sööd, tuleb ka ära põletada. Lugesin hiljaaegu ühest teadlaste uuringust, kus selgus näiteks, et gluteenist loobumine võib soodustada teatud haiguste teket. Ei ole nii, et hüppad ühest seinast teise – tõde on enamasti kusagil keskel,” selgitab Pärn oma arusaama sel teemal.

Annab tööd ka Lihulas

Sajandivahetusel ostis Pagaripoisid ära sisuliselt pankrotis olnud ettevõtte Lihula Leib ja puhus sellele elu sisse. Küsimusele, miks ta seda tegi, vastab Pärn, et ju vist oli noor ja loll, sest tööd ja vaeva on sinna palju kulunud, aga suurt kasu pole sündinud. Kohe esimesel nädalal tulid talle telefonikõned teadetega tarnete lõpetamise kohta, sest ettevõttel oli palju võlgu. Kuna aga Pagaripoiste maksedistsipliin oli olnud laitmatu, siis teda usaldati ja peagi õnnestus uuel omanikul vanad võlad ära klaarida.