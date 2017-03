Ärme tekitame puusante juurde

Üsna värsket koledat saetööd märkasin viimati Laagri suunalt rongiga pealinna sõites: keegi oli raudtee ääres noored männid ilma latvadeta jätnud, võttes neil maha vähemalt kolmandiku kõrgusest. Räsitud lehtpuid on muidugi palju rohkem, tulbastamisest pole pääsenud saared, pärnad ja tammed, kes küll lõikamise ehk teistest natuke paremini üle elavad. Kuid räsitud on ka kaski, vahtraid, leppasid jt lühema elueaga puid, kelle selliseks noorenduspüüdeks või väga hilinenud suuruse muutmise katseks ei tohiks mingeid õigustusi leiduda.

Kevadtalvel saab saagimine hoo sisse ja igal aastal jõuab meediassegi mõni vastukaja tekitav lugu koledast puulõikusest meie ühises avalikus ruumis. Ma ei arva, et puid ei tohi puutuda, vastupidi, asulais tuleb neid järjepidevalt hooldada ja kujundada ning kuivanud oksad on tarvis ära lõigata, enne kui need alla kukuvad. Lõigata tuleks sagedamini ja vähe korraga, mitte aga harva ja palju ühe raksuga. Hoolduslõikus peaks toetama puu elujõulisust. Noor puu kasvatab oma peente okste väikesed haavad hästi kinni. Kui eesmärgipärast ja liigi omapära arvestavat võrakujundust ja hoolduslõikust on pidevalt tehtud, pole puu äkiliseks tulbastamiseks mingit põhjust.

Äkiline ja ohtlik sekkumine

Selle, mida tulbastamine tähendab, on mitmele allikale tuginedes hästi ära selgitanud kogenud arborist Sulev Järve: „Latvamiseks ehk tulbastamiseks nimetatakse sellist lõikust, kus puu latv, jämedad külgoksad või enamik võrast koos tüvepikendusega eemaldatakse sobimatust külgokstevahelisest kohast ning puule tekitatakse ohtlikult suured haavad.” (Vt Eesti Loodus 2012, nr 4, „Linna- ja pargipuid hooldagu arboristid”.) Enne kui suure puu lõikamiseks läheb, tasub see viie aasta tagune ajakirjanumber välja otsida. Tulbastamise halba mõju puude tervisele selgitab seal ka Luua metsakooli õpetaja Veiko Belias („Tulbastamine on kuritegu puu suhtes”), dendroloog Aino Aaspõllu aga kirjutab, miks sellist lõikust siiski on kasutatud („Puude tulbastamine ja Tudu Pilvepuu”).

Halba lühidalt kokku võttes võib öelda, et esimestel lõikusjärgsetel aastatel on tulbastatud puud eriti koledad ja tulbastamine põhjustab sageli tüvemädanikku. Oma loomupärast olekut köndistatud puud enam tagasi ei saagi. Pärast jõhkrat lõikust kasvatavad remmelgad, paplid jmt liigid suurtele lõikekohtadele kõvasti vesivõsusid. Et mitte nälga jääda, püüavad puud uinuvatest pungadest oma kaotatud lehestikku taastama hakata. Järsk üleminek jämedalt tüvelt või oksatüükalt peeneks võrseks on ebaloomulik. Vesivõsudest arenevad oksad kinnituvad nõrgalt, need võivad kergesti murduda ja puukoore katki rebida, tihti on seda häda näha remmelgail. Vesivõsusid tuleb paari aasta tagant harvendada ja murdunud oksad ära lõigata – tööd on seega ka köndistatud puuga ning mädanev könt pole ohutu.

Lõikusega nõrgestatud puud on haigustele ja kahjuritele vastuvõtlikumad. Eriti kergesti lähevad suurte lõikehaavade tõttu mädanema kask, vaher, pappel, hobukastan.

Puidurakkude külmumise pärast ei tohi elavaid oksi lõigata, kui külma on rohkem kui kümme kraadi, lõikustööks ei sobi ka aeg pungade puhkemisest lehtede täis kasvamiseni ega sügisene lehtede langemise aeg. Kasele, vahtrale ja sarapuule võib hoolduslõikust teha suvel, kui lehed on juba suured, siis ei hakka nende haavad enam mahla jooksma.