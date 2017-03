Struve kaar peab turistid Pandiverre tooma

Pandivere piirkond jääb Eesti põhilistest turismimarsruutidest kõrvale ning seetõttu on vaja tublisti tööd teha, ennast näidata ja endast palju rääkida, aga ka teistega koos tegutseda. Nii ongi Struve kaart kavas siduda turismiteedega, mis lähikonda jäävad. „Peipsi tee, Rukkitee, Mõisatee, Piibe tee,” loetleb Aivar Niinemägi võimalikke koostööpartnereid.

Lähiajal on MTÜ-l Paik kavas uuendada maanteede ääres olevad suured turismiskeemid, mida on piirkonnas kokku 11, ning paigaldada veel neli täiendavat skeemitahvlit.

Plaanis on ka uute turismikaartide trükkimine, sedakorda tehakse kaardid lisaks eesti, vene ja inglise keelele ka läti- ja soomekeelsed. „Naabrid on meie jaoks väga tähtis sihtgrupp,” märgib Niinemägi.

34 säilinud triangulatsioonipunkti juurde tagasi tulles, mis on Struve kaare kõige tähtsamad vaatamisväärsused, räägib Niinemägi, et needki on vaja atraktiivseteks muuta. Võivere punkt on küll kenasti eksponeeritud ja tuulikusse on tulemas ka näitus, kuid turisti jaoks pole seda eriti palju.

Lennukate ideedena pakub Niinemägi välja, et igas punktis võiks olla geopeitus, lapsed saaksid geolutikaid liikuma panna. „Ja võiks ju jõuda kasvõi selleni, et saaks struvemone otsida,” kõneleb ta.

„Üks suur unistus on teha lastele droonide luuremäng mööda kaart. Rakke on Eesti üks robootikakeskusi ning seda kompetentsi tuleks kasutada,” mõtiskleb Aivar Niinemägi.

Struve kaare tutvustamiseks on koostöös Tartu ülikooli ja tähetorniga valminud tuhandest palast koosnev pusle. „Pusle on nagu märk sellest, et meie turundustegevus koosneb väikestest tükikestest ning nõuab kannatust ja paljude osaliste kaasamist,” arutleb Niinemägi.

Struve kaar

Struve geodeetiline kaar on Friedrich Georg Wilhelm Struve eestvõtmisel aastatel 1816–1855 Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangulatsiooniahel, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mere äärde. Kaare pikkus on 2820 km, see läbib Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Moldova ja Ukraina territooriumi.

Kaare moodustanud võrgustik koosnes 258 põhikolmnurgast ja 265 peamisest mõõdupunktist.

Aivar Niinemägi räägib, et Lätis pidi ta ühel konverentsil andma lastepärase selgituse, mis see Struve kaar siis ikka on. „Ma ütlesin, et see on GPS-i vanaisa. Isa oli triangulatsioonivõrgustik – paljud keskealised ja vanemad inimesed peaksid veel mäletama triangulatsioonitorne,” räägib Niinemägi.

Alates 2005. aastast kuulub Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimistusse. Algsetest triangulatsioonipunktidest oli tollal säilinuna teada 34; neist neli on Norras, neli Rootsis, kuus Soomes, kaks Venemaal, kolm Eestis, kaks Lätis, kolm Leedus, viis Valgevenes, üks Moldovas ja neli Ukrainas. Viimastel aastatel on aga mitmel pool, eriti Lätis ja Valgevenes, otsitud mõõtmispunkte ning lätlastel on selles ka õnne olnud: leitud on veel kaks punkti.

Eestis siiski lisaks Tartu tähetornile ning Võivere ja Simuna punktidele midagi leida ei ole. Kokku oli Struvel Eestis 22 mõõtepunkti. Punktide asupaigad on tulevikus siiski kavas tähistada.

Niinemägi meenutab, et käis Soomes Korpilahtil Struve kaare punkti vaatamas. „Seal on säilinud üks kaljusse puuritud auk.”

Struve kaare punkti lähistel on Pitäjävesi puukirik, mis samuti UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud. „Soomlased suhtusid üpris kummastavalt sellesse, et üks auk võib olla sama oluline kui vana kirik, aga kui ma neile selgitasin, mis lugu selle augu taga on, hakati asjast aru saama,” ütleb Aivar Niinemägi.