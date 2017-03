Eesti ehitus tugineb väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele

Töö leiab tegija

Kust siis Mivo Ehitus tööd saab? „Aastate jooksul on meil tekkinud omajagu püsikliente, kes vajadusel uuesti meie poole pöörduvad. On suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid, kelle püsipartneriks end pidada võime. Teine ring koosneb nendest, kellele meid on soovitatud. Näiteks erinevad ehitusjärelevalved on meie kohta hea sõna poetanud. Kui juba järelevalve soovitab, võib ikka usaldada. Osaleme avalikes hangetes: ministeeriumid, omavalitsused; on kutsetega hankeid, kus summad jäävad alla riikliku piirmäära, sealt saame tööd. Me ei ole end väga reklaaminud, töö on meid ise üles leidnud,” vastab Allikmäe.

Ehitusfirmasid on Eestis palju, konkurents on tihe ja alati ei ole asjad just korrektselt läbipaistvad või mõistuspärased, on mees nördinud. Tihti võidetakse hankeid kuni poole odavama hinnaga keskmisest pakkumisest. Kuidas on see võimalik? „Riiklike hangete puhul võidab odavaim pakkumine. Hanke võitmiseks koostatakse kas teadlikult või ka ekslikult väga odavaid hinnapakkumisi. Selline olukord mõjutab märgatavalt ehitustööde kvaliteeti. Värvatakse väheste oskustega ehitustöölisi, mille tõttu tuleb tellijal hiljem teha täiendavaid kulutusi ja puudused kõrvaldada. Jääb arusaamatuks, mille arvelt nii odavalt ehitatakse. Kas kasutatakse väga odavaid, mittesobivaid ja halva kvaliteediga ehitusmaterjale või jäetakse arved ja riigimaksud tasumata? Me oleme mõne hanke tulemuste vastu protestinud, aga sageli räägitakse meie riigis must valgeks. Mivo Ehitusel ei ole mõtet oma aega ja närve protsessimisele liiga palju kulutada, meie oleme ehitusfirma, aga nõutuks teeb selline asi küll.”

Lähimineviku aastate esinduslike käibe- ja kasuminäitajate eest tunnustas Äripäev Mivo Ehitust tänavu gasellettevõtte tiitliga. Allikmäe kinnitusel on tema firma käive viimastel aastatel igal aastal pisut kasvanud, 2016. aastal ulatus see 1,8 miljoni euroni. „Jõulisemat käivet annavad mõistagi suuremad objektid, eelmisel aastal olid meie jaoks sellised Lihula Konsumi laiendus, Juuru rahvamaja rekonstrueerimine, Käru heitveepumpla ehitamine, ühe Olerexi tankla ning KredExi toetuse saanud korterelamu rekonstrueerimine.”

Mivo Ehituse jaoks on tavaline tööraadius kuni 100 kilomeetrit Raplast, aga kodulinnas Raplas pole neile just palju tööd jagunud. „Kui sa ei ole päritolult kohalik – mina olen siia tulnud Ida-Virumaalt – ja sul ei ole kuigi palju kohalikke sugulasi, sõpru ja tuttavaid, on siin keeruline objekte leida. Meid ei kutsuta näiteks kohalikele väikestele hangetele koole või lasteaedu remontima. Nii ehitamegi Märjamaa vallas rohkem kui Raplas. Eraisikutel on jälle odavam leida remondimees mitteametlikult. Kuna meie töötame ainult ametlikult, oleme paratamatult kallimad kui naabrimees, kellele saab maksta sularahas. Aga selline kokkuhoid tähendab sedagi, et meil tuleb iga päev kokku puutuda ebakvaliteetse tööga, mida peab ümber tegema. Praagi tõttu on tekkinud külmumised, mädanemised, läbivajumised.”

Restaureerimine paneb silma särama

Mivo Ehituse pakutavatest töödest kõige meelsamini räägib Avo Allikmäe restaureerimisest. „Keeruliste muinsuskaitsenõuetega objektide restaureerimine lisab meie elule erksamat värvi. Restaureerimisi pole just ülemäära palju, aga need on hulga põnevamad kui kipsseina ehitamine või Fibo ploki seina ladumine. Huvitav töö pakub valmides rahuldust nii ehitajale kui ka tellijale. Muinsuskaitseobjekte saame restaureerida tänu sellele, et meie meestel on olemas nõutav kompetents, tööl on isegi vastav insener. Viimane muinsuskaitsealune objekt, kus töötasime, oli kaitseministeeriumile kuuluv Seli mõis. Restaureerimisel saab kasutada ainult selliseid mehi, kes ehitust läbi ja lõhki tunnevad, ning eelistatult on elukogenud. Need on spetsiifilised tööd, mis nõuavad nii väga häid kutseoskusi kui ka lihtsalt elutarkust.”