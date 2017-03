Näljased karud otsivad toitu

Kui karu on kord juba mee maitse suhu saanud, võivad ta ründed mesilale korduda ja mesiniku kahjustused väga suured olla.

Märtsi keskpaik on Eestis karude taliuinakust ärkamise aeg ja esimeste ringiliikuvate karude jälgi on juba märgatud. Pika talve maganud pruunkarud on ärgates näljased ja võivad toiduotsinguil sattuda inimese lähedusse.