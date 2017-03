Kuidas toataimi ümber istutada

Märts on sobiv aeg toataimi ümber istutada. Üldjuhul tahavad noored ja kiirekasvulised taimed igal kevadel uut potti ja mulda, aga suurtel ja rasketel taimedel võib piisata pealmise mullakihi uuendamisest. Kindlasti on suuremat potti tarvis, kui näete, et taim hakkab senisest välja kerkima ja juured poevad alt august välja.