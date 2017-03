Liha eksport jääb impordile tublisti alla

Põhilised ekspordiriigid on traditsiooniliselt meie lähinaabrid. Näiteks 2016. aastal müüdi Lätti 14,94, Soome 10,84, Leetu 6,59 ja Rootsi 5,6 miljoni euro eest liha. Järgnesid Taani 1,62, Saksamaa 1,55 ja Hongkong 1,33 miljoni euroga. Eksport Venemaale seisis nullis, eksport Hiina moodustas aga 290 eurot.

Suuremad liha importijad on Poola ja Leedu vastavalt 16,83 ja 15,77 miljoni euroga. Järgnevad Saksamaa 11,32, Soome 12,19 ja Läti 9,06 miljoni euroga. Tugevad importijad on veel Holland, Belgia, Hispaania ja Ungari, kelle liha import jääb 2,8 ja 5,4 miljoni euro vahele. (ME)