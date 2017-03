Kevadel sööge sõstrapungi

Kevadtalvisel üleminekuajal on põhjamaa inimese energiavaru otsakorral ning keha võimekus säilitada ja hoida tervist on langemas. Kui sellesse teadlikult suhtuda ja kasutada märtsis energiat ergutavaid taimerohtusid, peame kevadise rohelisuseni ilusti vastu.

Tooge tuppa musta sõstra ja tikri oksi ning pange vaasi punguma. Arenevad lehe- ja õiepungad on imemaitsev energiatoit. Neid võib näksida niisama või lisada salatitesse ja smuutidesse.

Musta sõstra pungad on mõnusa maitsega ja sisaldavad palju vitamiine, võib ka teisi pungi kasutada.

Seemned ja pähklid

Energia saamiseks närige seemneid ja pähkleid. Pistke taskusse seemnekotike, kus on päevalilleseemned, tilliseemned, köömned, seesamiseemned, kikkaputkeseemned, kuldne tatrakruup või metspähkel. Kui tunnete väsimust, närige ja mäluge seemneid aeglaselt, tunnetades nende maitset. Need annavad pikaks ajaks hea energialaengu.

Kindlasti tasub praegu seemneid idandada. Just seemned on abiks uue jõu kasvatamisel, sest seemnetes ja juurtes on kontsentreerunud energia. Seemned on kevadise energiakriisi ajaks just sobivad turgutajad.

Söögiks võib idandada kõike, mida kevadel plaanis mulda panna: redised, salatitaimed, päevalilleseemned, basiilikud, teraviljad, lutsern, oad, läätsed, herned, spinat. Idandusnõus kasvavad neile kiiresti külge ilusad idud, mida saab niisama nokkida või salatisse ja smuutisse panna.

Lisaks istutage aknale vähesesse mulda küüslauku ja sibulaid roheliste võrsete jaoks. Nendega võib kaunistada kogu aknalaua ja boonuseks on tervendav rohevaip.

Mullused jõhvikad

Kui lumi hakkab sulama, otsige sulanud lume alt mulluseid jõhvikaid. Jõhvikas on võimeline säilima ületalve ja mätta pealt korjatuna jagub sealt naturaalseid säilitusaineid ja vitamiine.

Kõige esimene taim, mida saab kevadel korjata, on sulanud lume alt välja tulevad pohlalehed. Neid on just nüüd õige aeg otsima minna. Kui korjata neid sügisel, siis värvuvad need kuivades mustaks. Pohlalehti madalas kuumuses hautades saab suurepärase tõmmise organismi ladestunud soolade väljutamiseks ja organismi talvešlakkidest puhastamiseks.

Teelusikatäis tilliseemneid hautage nõrgas kuumuses klaasitäies vees ühe minuti ja jooge seda keedust keha puhastamiseks ja toonuse tõstmiseks kaks klaasi päevas nädala aja jooksul. See mõjub hästi naiste ja meeste suguelunditele, seedimisele, tõstab toonust ja annab juurde nooruslikkust.

Võilillega akne vastu

Varakevadel saab võilillejuuri maa seest kaevata ja kuivatada. Kui teete jooki kuivatatud võilillejuurest, saab mõrkja tee. Kui teha jooki kuivatatud ja röstitud võilillejuurest, saab kohvi. Võilillejuur puhastab maksa ja seetõttu ka nahka. Nii et kui murdeealistel on probleeme aknega, tuleks kevadel kohe võilillekuuriga alustada.

Viimane aeg on teha lõpp oma õietolmu varudele. Paremini säilib see külmkapis. Kuna õietolm kaotab ajas oma toiteväärtust, siis kevade alguseks olekski hea see ära kasutada. Sööge dessertlusikatäis koos meega või niisama hoolikalt ja pikalt mäludes. See on tõeline jõuallikas ja universaalne vitamiinide ja mineraalainete kompleks, mis hoiab eemal haigused ja annab kehale vajaliku energiavaru.

Kui taimi oli talveks rohkem kogutud, võib nüüd varud üle vaadata ja kui neid on piisavalt, kasutage taimetõmmiseid pärast duši all käimist loputusveena, jättes selle kuivades kehale toimima. Parimad taimed loputustõmmiste tegemiseks on põldosi, liivatee, mündid, meliss, pune, saialill ja monarda.