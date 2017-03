Nõiakaevu kõrval tegutseb loomaaed

Teeme loomaaias väikese ringkäigu. Esimesena võtavad tulija sissekäigu juures vastu põhjapõdrad. Neid on aias kolm. Perenaine seletab, et isane on just sarved maha lasknud ja on nüüd hästi arglik. Veel hiljuti, kui sarved olid peas, käitus ta palju enesekindlamalt. Kui emased toimetavad eemal omaette ja külalistest välja ei tee, siis isane käitub nagu paitamist anuv koer. Ajab pea aialippide vahelt välja ja vaatab alandlikult otsa.

Põdrad elavad aasta läbi õues. Kuigi meie aladelt on nad juba tuhandeid aastaid tagasi põhja poole taandunud, saavad nad hakkama. Perenaise sõnul on meie kliima nende jaoks siiski pisut soe.

Kuidas loomad siia on jõudnud? „Selleks on spetsiaalsed teenusepakkujad, kes maailmast loomad üles otsivad ja kohale toovad,” räägib Tiia. Tegemist on loomulikult juba kodustatud ja inimestega harjunud loomadega, mitte metsast kinni püütud isenditega, kes vägisi loomaaeda veetakse.

Kõrvalpuuris elavad koos kolm nutriat ja tuluusi hani. „Saavad koos hakkama,” sõnab Tiia. Tegelikult elab loomaaias neli nutriat, aga üks on omandanud oskuse üle aia ronida ega püsi seetõttu aias. Teda kohtame hiljem hoovis mõnusalt ringi jalutamas. Ta on endale heinaküüni alla uru teinud. Kui perenaine käib küünist heina võtmas, siis nutria vaatab talle küüni põranda alla tehtud pesast vastu.

Nunnud nutriad

Tiia tunnistab, et nutriad on tema lemmikud. Nad on lihtsalt nii armsad. „Kui annad porgandit, siis söövad nii kenasti käppade vahelt,” kirjeldab Tiia. Nutria on justkui hamstri suurem variant.

Nutria on väga uudishimulik. Kui minna fotoaparaadiga aia äärde, tuleb ta vastu ja ronib aia äärde püsti, paljastades oma suured tumekollased hambad.

Siseneme väiksesse endisesse puukuuri, mis on loomade jaoks seest täiesti ringi ehitatud. Siin on samuti aedikud lindudele-loomadele. Siin elavad paabulinnud, pärlkanad, eri sorti tuvid ja faasanid. Üks isane tuvi on endast märku andes eriti häälekas. Aedikus nosivad jänesed. Vanemate vastutusel võivad lapsed siin jäneseaedikusse siseneda ja nendega mängida.

Hoonest väljudes kohtume ühes puuris elavate paabusaba-tuvi ja kuldfaasaniga. Eemal aedikus näeme kolme lammast.

Keset hoovi suures aedikus paistab kaugele guanako, loomaaia üks eksootilisem loom ja tõmbenumber. Tiia otsis küll alguses laamasid, aga sai guanakod, kellest on järele jäänud üks. Tulevikus asuvad sellesse puuri võib-olla elama alpakad.

Üle hoovi jalutades näeme suurel aedikul uhket silti „Metssiga”. Kahjuks seda looma seal enam pole, sest katkuajal ei tohi neid pidada. Küll aga prääksuvad aedikus ringi joostes India jooksupardid. Tegemist on tõeliselt lõbusate ja naljakate lindudega. Värvigammalt ei erine nad meie looduses levinud sinikaelpartidest, aga nad on hoopis pikema kaelaga.

Kahjuks ei ole näha pesukaru, kes on oma majja magama pugenud. Kõrvalpuurist piilub, uhke talvekasukas seljas, vastu kuldrebane.

Küll aga vaatab kõrgelt ülevalt alla Muhumaalt pärit jaanalind. Tegemist on järjekordse hoonega, kus elavad peale jaanalinnu tavaline koduhani, küülikud ja papagoid. Viimastele on ehitatud spetsiaalne põrandaküttega ruum, et neil meie külmade ilmadega soe oleks. Samas ruumis on ka soojalembeste tšintšiljade ja deegude kodu.

Erilisi laienemisplaane Tiial ei ole. „Oravad võiksid olla,” sõnab ta. Samas on Tiia õnnelik, et tema töö on talle hobiks. Ta saab loomade eest hoolitseda, neid teistele näidata ja selle eest endale leiva lauale.