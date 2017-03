Kasvuhoonest on saanud puhke- ja pelgupaik

Enamik kasvuhooneid müüvatest ettevõtetest pakub ka paigaldust, sest ostja ei pruugi osata väga keerulist kasvuhoonet üldse ise üles panna, eriti kui on soetatud sisekujundusega või mitmesuguste tehnoloogiliste võimalustega aiamaja või talveaed.

Kasvuhooned.com omanik Raivo Siimon ütleb, et rohenäpp saab korraliku tugeva 12 m² kasvuhoone umbes 400 euro eest. „Kes soovib juurde kogemustega paigaldaja teenust, peab natuke sügavamalt taskutes kaevama.”

Aprillis-mais tekib järjekord

Tipphooajal võib kasvuhoonehuvilist ebameeldivalt üllatada pikk tarne- ja paigaldusjärjekord. Selle tingib aktiivne nõudlus, millele tuleb kasvuhoone müüjatel kiiresti vastata.

„Kasvuhooned on paljudel pakkujatel kindlasti kenasti laos valmis, aga paigaldamiseks läheb alles siis, kui maa ära sulab, mõnel aastal alles aprilli lõpus. Aprilli lõpus on tomatitaimed aknal nagu teismelised tüdrukud, kes õue kipuvad. Ka paaripäevane ooteaeg võib tunduda lõputult pikk. Meie ooteaeg on harva nädalast pikem, aga olen kuulnud, et hilise kevadega aastatel on oodatud ka lausa kuu aega. Sel juhul soovitame natuke turul ringi vaadata ja teisi ettevõtteid otsida,” soovitab Raivo Siimon.

Vitavia Eesti juht Marge Laan lisab, et kasvuhoone tarneaeg ja paigalduskiirus sõltuvad mudelist ja hooajast. „Tipphooajal muutub laoseis kiiresti ja vahepeal võib mõni mudel Tallinnast otsa saada. Laoseis täieneb korra nädalas või iga kahe nädala tagant. Samuti on tipphooajal rohkem paigaldamise soovijaid ja seda teeme tellimise järjekorras. Kes aga ostu varakult plaanib, saab kindlasti omale pasliku paigaldusaja valida.” Marge Laane kogemus on näidanud, et kui valida hakatuseks pisem kasvuhoone, jääb see väga ruttu väikeseks. Parem on põhjalikumalt oma vajadused ja plaanid läbi mõelda. „Kindel on ka see, et head ja väga odavat ei ole. Siis on vaja osta kaks kasvuhoonet: üks odav ja teine hea.”

Kasvuhoonete pakkujaid Eestis

www.kasvuhooned.com (OÜ Aia Ala)

www.vitavia.ee (Vitavia Eesti)

http://mwlconstruct.eu/kasvuhoone/

www.lounaeestihaljastus.weebly.com (Lõuna-Eesti Haljastus)

www.kasvuhooned.ee (Anu Poed OÜ)

www.ecoslider.com.

http://kasvumaja.ee/ (Prime Line OÜ)