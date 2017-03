Eestlased söövad järjest vähem leiba

Kui traditsiooniliselt on leiba ja saia enam-vähem samapalju söödud, siis nüüd on leiva osakaal vähenenud, kuid heledamate toodete seast valitakse siiski järjest enam täisterast ja seemnetega saiu-sepikuid. Tooteid, mis ei pruugigi valgest saiast väga erineda, kuid mida tajutakse tervislikuna.

Põhjusena, miks leiba-saia vähem sööma on hakatud, toob Lankots välja, et lihtne leiva- ja saiapäts on vaesemal ajal soodne toode, mis hästi kõhtu täidab, aga nüüd inimeste ostujõud paraneb ja valitakse söögiks rohkem muid tooteid. Päris suure osa leiva-saia ostmise vähenemisse on andnud klassikaline valge saiapäts. „Seda küll süüakse endiselt palju, kuid varasemast vähem ja just see kadu on leiva-saia vähem tarvitamisse märgatava osa andnud,” lisab mees.

ASi Eesti Pagar turundusjuht Maria Martin kinnitab, et nendegi müük näitab, et varasemast veidi vähem tarbitakse traditsioonilist leiba ja saia, selle asemel on suurenemas pagaritoodete valik ja müük.

Eesti Leivatööstuse tegevjuht Mai Linnas tõdeb, et leivatoodete tarbimine väheneb ja sellest tulenevalt ka tootmine. Põhjuseks on ühelt poolt elanikkonna vähenemine, teisalt on meie toidulaud mitmekesistunud ja tarbimisharjumused muutunud – eriti mis puudutab klassikalist pätsileiba.

Pätsis on viilud erineva suurusega, aga inimestele on hakanud meeldima konkreetse kujuga tooted, näiteks röstleivad ja näkileivad. Lisaks otsib tarbija võimalikult lihtsat toodet, kus etiketil vähe koostisosi. Kasvamas on väikepakendis toote eelistamine: kiloseid suuri leivapätse ostetakse järjest vähem, see aga toob kaasa leivatoodete mahu vähenemise.

Valitsevad suured

Pagaritööstuses tegutseb statistikaameti andmetel 130–140 ettevõtet. Tööga hõivatute järgi on kõige enam alla kümne töötajaga mikroettevõtteid, mis moodustavad peaaegu 70 protsenti ettevõtete koguarvust. Hoolimata pagaritööstuste arvukusest annavad pea kolmveerandi tööstuse müügitulust ikkagi neli-viis suuremat ettevõtet. Eesti Toiduliidu juhi Sirje Potisepa andmeil oli mullu kolme suurima tootja käes 84 protsenti lihtpagaritoodete turust.

„Ettevõtete rohkus muudab turu väga konkurentsi- ja hinnatihedaks ning konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtted kas suuremaks saama ühinemiste või ülesostmiste teel või siis keskenduma nišitootmisele,” räägib Potisepp. „Näiteks otsustas Fazer oma tegevuse Eestis lõpetada ning koondas tootmise Läti ja Leedu tehastesse. Märk leivaturu ühinemistest on seegi, et mullu oktoobris allkirjastasid Eesti Leivatööstuse ja Hagari omanikud lepingu, mille kohaselt ostis Eesti Leivatööstus 100 protsenti Hagari aktsiatest.”

Linnas tõdeb, et väiketootjad küll rikastavad siinsete inimeste toidulauda, kuid ta ei tunne endale kui suurtootjale neist kanget konkurenti. „Nende turuosa on ja tõenäoliselt jääb väga väikeseks,” usub ta. „Võrdleksin neid käsitööõlle tootjatega – neil on küll kirglikke austajaid, kuid suurem hulk tarbijaid valib ikkagi tuntud tootjate toodangu. Küll aga panevad väiketootjad ka meid rohkem tootearendusse panustama.”

Samas on Linnase sõnul leiva-saiatoodete turul tihe konkurents suurtootjate vahel, mistõttu tullakse pidevalt välja uudsete toodetega ning kliente meelitatakse soodushinnaga.