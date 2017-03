Tooge oksad tuppa õitsema

Vaasi tasub valida oksad, millel on rohkem ümaramaid pungi – just need on õiepungad. Lehepungad on väiksemad ja terava tipuga.

Viljapuudest on lihtsaim õied välja meelitada kirsil ja kreegil, aga lisaks viljapuudele võib tuppa tuua näiteks forsüütia oksi, samuti sõstraid ning metsas jalutamas käies murdke kaasa mustikavarsi ja mõned kase või toominga oksad.

Et õied ja lehed ennast kiiremini näitaksid, soovitatakse vette lisada kas lillepoes müüdavat lõikelillede toitelahust, pisut tavalist suhkrut või aspiriinitablett. Loomulikult tuleb enne vaasi torkamist okstele terava noaga uus viltune lõige teha ja seda aeg-ajalt uuendada, kui vaasis vett vahetate.

Nagu lõikelilledki ei taha oksad toas väga sooja kohta ja neile meeldib veega piserdamine.