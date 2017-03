Kui kassile meeldivad taimed

Draakonipuu oli mul enne, kui maalt kolisid linna kaks kassipoega. See taim meeldis meile kõigile. Minule juba seepärast, et korjasin draakonipuu oranži viljalihaga seemned oma käega Tenerifel Icod de los Vinose linnakese kuulsaima vaatamisväärsuse, „tuhandeaastase” hariliku draakonipuu (Dracaena draco) alt. Kingituseks toodud seemneist kasvatas sõbranna siis mitu draakonipuud, ühe sain endale. Reklaamil kõlab tuhandeaastane väga hästi ja tenerifelased oskavad oma puuhiiglasega raha teenida, kasutades selle fotosid igasugustel esemetel jne. Puu on väga võimas, kuid selle vanus siiski ülepakutud. (Draakonipuu on üheiduleheline taim, selle vanust ei saa määrata aastarõngaste järgi – puidu ristlõikel näeb ainult hajusalt paiknevaid täppe. Asjatundjatel on vanuse määramisel abiks teadmine, et draakonipuu õitseb umbes iga kümne aasta järel ja õitsemine põhjustab oksa harunemist. Kui harunemiskohad kokku lugeda, saab teada taime elukümnendite umbkaudse arvu. Tenerife hiiglase vanuseks on nii saadud alla 700 aasta.)

Draakonipuud ja tups-rohtliilia

Kasside lemmikute hulka kuuluvad ka teised draakonipuuliigid ja nende sordid. Näiteks Sanderi draakonipuu (D. braunii) ja dereema draakonipuu (D. deremensis), mille varrejuppe on meil müüdud ka õnnebambuse (ingliskeelne kaubanduslik nimetus on lucky bamboo) nime all.

Minu draakonipuu pidas vastu umbes viis aastat. Kassidele oli see taim alaliseks kiusatuseks, pikkade kitsaste lehtede tippe tuli ikka hammastega „komposteerida” ja nätsutada, nii et lõikasin koledaks läinud lehti ühtelugu ära. Draakonipuu kasvas mul toest hoolimata valguse poole viltu, otsustasin asja taime maha lõigates parandada, kuid see ei õnnestunud – juurega pool läks mädanema ja ladvaosa ei võtnud juuri alla. Kassid süüdi ei olnud, mina ise kaotasin kannatuse ja hakkasin ilmselt liiga vara kastma.

Teine tõsine kiusatus oli minu kassidele tups-rohtliilia, seegi taim lihtsalt tuli ära „pügada”. Kassidega kodus saab vähenõudlikku tups-rohtliiliat võib-olla kasvatada ripp-pottides, millele kiisud kuidagi ligi ei pääse. Minu kasside kolmas kiusatus oli aga lausa üllatav, sest kassipeletusvahendid on ju tihti tsitruseliste lõhnaga. Kasvatasin aknalaual seemnetest üles sidrunheina taimed, suvel lasin neil kasvuhoones kosuda, sügisel istutasin kaks kobedamat taime lillepottidesse ja tõin aknalauale. Ühe korra sain teed teha, taimi talveks maha lõigata ma ei jõudnud: enne kostis kardina tagant reetlikku matsutamist. Sidrunheinaga käisid maiustamas mõlemad kassid ja varsti olid potis alles ainult tüükad.

Üldjoontes ongi minu lemmikloomadele maitsenud õhukeste, peente ja karedate lehtedega taimed. Viimati vaatasin, kuidas kass maitses prooviks bromeelialiste hulka kuuluva vriisea lehte. Ühest katsest piisas – ju polnud õhukeste, kuid laiemate lehtede maitse õige. Pelargoonid, kalanhoe, jõulukaktus, agaav, aaloe, portulak-turdleht jm paksemate lehtedega taimed ei ole minu kassidele huvi pakkunud.

Mitusada mürgist liiki

Paljud taimed on nii mürgised, et väikelastega kodus on neid kindlam mitte kasvatada – iial ei või teada, mille uudishimulik laps endale suhu pistab. Kassid ja eriti kassipojad seavad end samuti oma uudishimuga ohtu. Mürgiseid taimi nad üldjuhul ohtlikul hulgal õnneks ei söö. Kuid on ju ka kasse, kes nätsutavad kilekotte, kuusekarda ja elektrijuhtmeid või kes himustavad hoopis villasest lõngast esemeid, proovida võivad nad ka mürgiseid teograanuleid vm kodukeemiat.