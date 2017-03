Kartulisaak ja saagikus kukkusid järsult

2015. aastaga võrreldes kukkusid kartulisaak ja saagikus 2016. aastal üsna järsult, langedes esmakordselt alla 100 000 tonni. Olgu öeldud, et nii väikest kartulisaaki pole Eestis olnud pikki aastakümneid. Muide, 1990. aastatel jäi kartulisaak Eestis 400 000 ja 670 000 tonni vahele aastas, 1980. aastail küündis aga kartulisaak nii mõnelgi puhul ka üle miljoni tonni aastas. Ehk siis oma mulluse 89 800 tonniga oleks patt Eestit ikka veel kartulivabariigiks nimetada. Statistikaamet on küll lisanud märkustesse, et tegu on esialgsete andmetega, kuid võib arvata, et ega andmete täpsustamisel mingit imet ei juhtu. (ME)