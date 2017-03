Metsaettevõtte argipäev: kuuseseemnest tormimurru likvideerimiseni

2005. aastal otsustas ta koos naabrimehega käivitada Valmas saeveski. Mehed asutasid OÜ Valma Saeveski ja hakkasid musta leppa saagima. Saagisid, mis nad saagisid, aga paari aasta pärast nägid Arus ja äripartner, et vaev jookseb tühja ning võetud riskid ei õigusta ennast.

Arus kolis nüüd juba koos isaga firma Mustlasse ja orienteerus ümber metsale, firma nime aga jättis muutmata. Nii et sealtmaalt ei ole Valma Saeveskil ei Valma küla ega saeveskiga tegelikult midagi ühist. Saeveski nime all tegutsemine tekitab küll vahel segadust, tunnistab Arus, aga see on lahendatud nii, et küsijad suunatakse ümberkaudsete ettevõtjate juurde, kes ka tegelikult saematerjali pakuvad. „Väikseid saeveskeid on küll ja veel, osa neist on meie kliendid, mul on nende numbrid telefonis olemas.”

Koos uute äripartneritega asutas Arus 2008. aastal veel kaks ettevõtet: metsamajandamisega tegeleva osaühingu OK Mets ja metsamaterjali Rootsisse eksportimisele pühendunud osaühingu Senolavi. Neist viimane praegu paraku äripartneri möödnudkevadise traagilise hukkumise tõttu aktiivselt ei tegutse, kuid rootslaste huvi ümarpuitu Eestist osta on jälle tõusuteel ning peetakse koostöö taasalustamise läbirääkimisi. Oma senisele ettevõtjateele tagasi vaadates saabki Arus öelda, et temaga seotud ettevõtted on eduni viinud mitme firma koostoimimisest tekkinud sünergia ja päevast päeva tehtud tõsine töö. Kuigi raskusi on ette tulnud omajagu, on ta veendunud, et ettevõtjaks hakkamine oli ainuõige otsus.

Kaks firmat astub ühte sammu

Valma Saeveski töötab metsa üles, veab välja ja müüb metsamaterjali. „Alustades raiusime 500 tihumeetrit kuus, praegu kakskümmend korda rohkem. Klientide ja oma metsade peale kokku raiume iga kuu keskmiselt 10 000 tihumeetrit puitu. Masinaparki ei saa samuti võrrelda, praegu on meil kolm harvesteri ehk langetustraktorit ja viis forvarderi ehk väljaveotraktorit, need kõik on pidevalt töös. Lisaks kolm metsaveokit ja veoteenust peame täiendavalt sissegi ostma. Veel kasvatame ja müüme aastas umbes 600 000 kuusetaime,” kirjeldab Arus ettevõtte kasvu.

Aruse kinnitusel on Valma Saeveski äristrateegia aluseks maksimaalselt kvaliteetne teenus, mida klient ka oma sõpradele-tuttavatele soovitaks. Nii hoitakse kokku reklaami pealt ja isegi kodulehte pole tehtud. Ettevõtte kliendibaas on selle juhi sõnul rõõmustavalt soliidseks kosunud. „Kõige suuremat heameelt teebki see, kui klient tuleb pärast minu juurde ja tänab silmade särades, et ta poleks arvanudki, et oma metsa eest nii palju raha saab.”

Keerulisem lugu on metsamaade juurde ostmisega. „Kasvava metsa turg tõmbub järjest koomale. Kes on otsustanud müüa, need on enamasti juba müünud, metsamaad liigub vähem. OK Metsa edenemise teeb raskemaks seegi, et metsaturul tuleb konkureerida meiesuguse väikefirmaga võrreldes väga rikaste fondidega. Meil ei ole tagataskus kümmet miljonit eurot, mida vähimagi sobivuse korral kohe investeerida. Lisaks solgivad turgu niinimetatud helistajad ehk vaheltkasu noolijad, kes võtavad metsaomanikega ühendust ja püüavad nende metsa ausaid ja vähem ausaid võtteid kasutades ära osta. Teises käes on neil teine telefon, millega kohe meile helistatakse ja püütakse sama mets hiigelkasumiga edasi müüa. Sellised vahendajad ummistavad meie ja teiste metsafirmade telefone ja e-posti. Käib inimeste lollitamine. Meie teeme ainult reaalsusest lähtuvaid pakkumisi, sealjuures püüame kliendiga vastastikku kasulike püsisuhete saavutamise nimel maksta talle parimat võimalikku hinda. Aga kui mina saan kellegagi kokkuleppele, püüab see spekulant oma udujutuga meie tehingut kasvõi lihtsalt nurjata. On olnud isegi juhuseid, kus meie tehing pakutakse pärast kokkuleppeni jõudmist mitme tuhandega üle, aga tehingut ennast ei järgnegi.”