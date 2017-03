Nurmiko müüb naistepäevaks miljon kodumaist tulpi

Naistepäeva paiku läheb müüki ligi miljon tulpi – põhikogus Eestisse, natuke ka Soome, ütleb ASi Nurmiko juhataja Jaak Ungerson.

Lillekasvatus käib Nurmikos aasta ringi – praegu on tulbi kõrgaeg. Et õigeks ajaks tulp õitsema hakkaks, pannakse sibulad mulda oktoobris, ühele ruutmeetrile mahub 400 tulpi. Lilled on Nurmiko kasvuhoonetes kasvamas pooleteisel hektaril, neist tulpide all hektar. Tulpide koristus algab jaanuaris ja saab läbi aprilli lõpus.

„Pärast sõbrapäeva on kogu aeg juba väga kiire,” tõdeb Ungerson. „Kliendid teevad eeltellimused ja nende järgi me tulpe kasvatame. Suurim kogus läheb müüki naistepäeva paiku.”

Kui veel sel nädalal valitseb kasvuhoonetes tulbimeri, siis aprillis algab võõrasemahooaeg, aprilli lõpust tulevad hortensiad, roosbegooniad ja maist amplid. Tänavu kasvatatakse ette üle 200 suvelillesordi. Kui juulis suvelillemüük ühele poole saab, algab krüsanteemiaeg, sügisel tuleb alpikann, siis jõulutäht ja jaanuarist taas tulbiaeg.

Nurmiko ongi kevadel keskendunud peaasjalikult tulbikasvatusele. „Roosid, nelgid ja teised lõikelilled tulevad Aafrikast ja Ladina-Ameerikast, kus on soe ja valge, ning nendega me võistelda ei suuda,” märgib Ungerson. „Meil on talvel ainult kuus tundi valgust – sellega enamik taimi ei kasva, aga elekter on kallis. Tulp kasvab edukalt ka lühikese päeva tingimustes, seepärast ongi tulp põhjamaal sobilik kasvatada ja populaarne lisaks Eestile veel Soomeski.”

Nurmikos on kasvamas 50 sorti tulpe, aga kõige paremini lähevad müügiks ikka klassikalised punased ja kollased õied.

Naiste- ja emadepäev

Lillemüügi tipp-päev on naistepäeva kõrval emadepäev. Koguseliselt müüakse lilli mõlemal päeval enam-vähem võrdselt, aga vahe on selles, et kui naistepäeval valitsevad lõikelilled, siis emadepäeval ostetakse rohkem potililli: potiroose, hortensiaid ja roosbegoonaid.

Juba pea kolm aastakümmet lilli kasvatanud Ungerson tõdeb, et naistepäeval lillede kinkimise komme kadumas ei ole. „Naistepäeva ei tohi vaadata poliitilise päevana ja tegelikult seda enam ei tehtagi,” sõnab ta. „See on lihtsalt üks tore tähtpäev, kus saab naistele lilli kinkida. Päike käib juba kõrgemalt, pime aeg on seljataga, kõik on kevade ja valguse ootuses ning lilled annavad energiat ja särtsu juurde.”

Lisaks kasvatamisele tegeleb Nurmiko lillede hulgimüügiga: ostab üle maailma sisse lilli, mida Eestis ei kasvata, ning varustab nendega lillepoode üle Eesti.

„Hollandlased on lillekasvatuses maailma niiditõmbajad. Nemad kasvatavad seal, kus lillel parim kasvada, ja transpordivad lilled Hollandisse ja sealt edasi üle maailma,” seletab Ungerson. „Hollandlased on teinud aiandid Keeniasse, Kolumbiasse ja mujalegi. Kohalikud inimesed toimetavad seal, aga investeering ja juhtimine tuleb hollandlastelt. Nemad ostavad ka kauba ja jagavad ära. Holland on lillekasvatuses maailma naba.”

Aus sees ikka klassika

1989. aastal asutatud Nurmiko omanik Ungerson tõdeb, et lillekasvatusest on kujunenud maailmas ülisuur tööstusharu. „Sordiaretus on väga tormiline ja uusi sorte tuleb palju juurde, kuid samal ajal on lillekasvatus siiski traditsioonides kinni – müüakse 80 protsendi ulatuses ikka klassikat, millega inimesed aastatega harjunud,” räägib ta. „Sordid ja värvid vahelduvad, aga kui on jõulud, siis ostetakse ikka jõulutähte ja kevadel tulpi.”