Metsataimede keemiline kaitse jääb taimeaeda

Eesti metsades üldiselt keemilisi taimekaitsevahendeid kasutada ei tohi. Mõneks erandiks on näiteks männikärsaka tõrjeks lubatud kemikaalid, millega töödeldakse metsa istutatud ja seal nendele mardikatele liialt meeldima hakanud puutaimi. Kui mets on sertifitseeritud FSC sertifikaadiga, siis on keemiline kärsakatõrje metsas lubatud ainult erandjuhul, kui on ulatusliku kahjustuse oht.

Samas on põllumajandusameti kodulehelt leitavas dokumendis „Metsamajanduses kasutatavad taimekaitsevahendid” veel ohtralt igasugust keemiat* ‒ üldse kokku 10 fungitsiidi ehk haiguste tõrjujat, viis insektitsiidi ehk putukatõrjevahendit ja tervelt 35 herbitsiidi ehk umbrohutõrjevahendit.

Vahendeid, mida selles nimekirjas pole, ei tohi Eestis metsaga seotult üldse kasutada. Nimekirjas olevatel vahenditel on aga ka lubatud kasutuskoht juurde märgitud. Nagu öeldud, ei või enamikku neist metsa viia, vaid taimekaitsetööd on lubatud taimlates (osa vahendite puhul ainult taimlate kesaaladel) ja mõneti ka jõulukuuseistandikes.

Suurima tootja võimalused

Riigimetsa majandaja RMK kasvatab oma kaheksas taimlas metsataimi ainult riigimetsa jaoks. Aasta vajadus on 21 miljonit, millest enamik männi- ja kuusetaimed ning vähemik kased ja muud lehtpuud.

Võimalus taimekaitsevahendeid kasutada on piiratud FSC sertifikaadiga, mis tähendab, et ka kärsakatõrje tuleb taimlas ära teha. Veel enam: RMK peab arvestama sellega, et põllumajandusameti nimekirja 50 vahendist kuus on FSC sertifikaadi omanikule keelatud. Nimelt on üleilmselt sertifikaate jagaval FSC-l veel ka oma keelatud ainete nimekiri, kus ligi 400 taimekaitsevahendit. Sertifitseerijate silmis need keskkonnahoidlikkuse nõuetega kokku ei sobi, olenemata sellest, kas vastav riik on neid vahendeid lubanud või mitte.

Eestis käib praegu FSC uue metsamajandamise standardi koostamine. RMK taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja Esko Krinal räägib, et muu hulgas on arutamisel, kas keelata sertifikaadi omanikel ka taimlates glüfosaadil baseeruvate umbrohutõrjevahendite kasutamine ära, hoolimata sellest, et põllumajandusameti nimekiri neid lubab ja ka FSC n-ö suur keelatud ainete nimekiri neid ei keela. Lõpliku otsuseni veel jõutud ei ole.

Ennetajad ja tõrjujad

„Fungitsiidide kasutamise eesmärk on taimehaigusi ennetada,” ütleb RMK taimekasvatusjuht Aivo Vares. „Peamiselt on see seotud männi ja kase kasvatamisega.”

Näiteks kasetaimed kasvavad lava turbapeenral väga tihedalt koos, õhk ei liigu, niiskust on palju ja see keskkond meeldib seenhaigustele. Taimede profülaktilise pritsimisega püütakse neid haigusi ära hoida. Mändi, mis on eriti tundlik igasuguste haiguste suhtes, pritsitakse samadel põhjustel. Eelkõige tuleb seda puuliiki kaitsta talvitushaiguste eest. Kui peenardel hakkaks levima näiteks pudetõbi, võib see taimed hävitada.

„Minu kogemus on, et kui seenhaigustest põhjustatud kahjustused on juba tekkinud, siis taimed ka hävivad, siis pritsimine enam ei aita,” räägib Aivo Vares, kes meenutab RMK taimlates olnud viimatist pudetõvepuhangut 2005. aastal, kui männipõllud muutusid punaseks ja palju taimi tuli hävitada.

Metsas looduslik uuendus kunagi nii suurel pinnal nii tihedasti ei kasva nagu taimlas, mis tähendab, et seenhaiguste profülaktika ongi taimlate küsimus. Männi vastuvõtlikkus nendele haigustele avaldub siiski ka metsas, kus võib aeg-ajalt näha punaseks muutunud okastega noori puid.