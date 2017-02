Happeliselt põllult tuleb kidur viljasaak

Eesti Maaülikooli mullateaduse professor Alar Astover selgitab, et viimasel kahel kümnendil on põllumuldade lupjamist tehtud vajadusest märksa väiksemas mahus, kuid samal ajal vajab üle kolmandiku Eesti põllumaadest liigse happesuse neutraliseerimiseks perioodilist lupjamist. Nõukogude ajal lubjati põldusid regulaarselt riigi kulul klinkritolmu ja põlevkivituhaga, kuid riigikorra muutudes on sellelt püütud niipalju kui võimalik kokku hoida. Samas pole see kuigi pikalt võimalik, sest põldude viljakus kannatab ja saak jääb üha kiduramaks.

Enamik põllukultuure eelistab neutraalset või nõrgalt happelist mulla reaktsiooni, liigselt happelises mullas on pärsitud paljude toiteelementide omastatavus. „Nii kujuneb ka muude väetiste efektiivsus väikseks. Soovime, et mullas oleks aktiivne elutegevus ja neutraalne mullareaktsioon on jällegi selle eelduseks,” räägib Astover. „Muldade hapestumine on mõnevõrra mõjutatud inimtegevusest, ent eelkõige on see määratud looduslike tingimuste poolt. Peamiselt oleneb see mulla lähtekivimi omadustest. Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis on meil valdavalt karbonaatsed mulla lähtekivimid, mille koostises olevad kaltsium ja magneesium neutraliseerivad elutegevuse käigus tekkivad happelised ühendid (sh ka viljakuse sümboliks oleva huumusega seotud happed) ja seetõttu neis piirkondades pole happelised mullad nii levinud kui seda Lõuna- ja Kagu-Eestis. Samal ajal on Eesti mullastik väga kirju ja väiksematel aladel võib lupjamisvajadusega happelisi muldi pea kõikjal leiduda.”

Alari Sukamägi Tuulemaa OÜst selgitab, et kuna mullaproovide võtmine on põllumeestele kohustuslik, siis nende andmete põhjal tehakse väetamisplaan ja aina enam tellivad põllumehed ka põldude lupjamist. „Lõuna-Eesti mullad on happelised, aga kuna lubimaterjalid sisaldavad muidki elemente (K, Mg, S) peale kaltsiumi, siis võib lupjamist teha mujal ka väetamise eesmärgil,” räägib ta. Kui tihti on lupjamist vaja, seda näitavad taas mullaproovid, kuid rusikareegel on, et seda tehakse nii iga kolme kuni viie aasta tagant.

Lupjamist on peetud kalliks lõbuks, kuid Sukamägi soovitab mõelda nii: kui lupjamine maksab 80–100 eurot hektari kohta, kuid tänu sellele saab põllumees järgnevad kolm kuni viis aastat põllult tonni hektarilt saaki rohkem, siis on asi ennast kuhjaga ära tasunud.

Põlevkivituhk või dolojahu?

Veoteenuste ja põldude lupjamisega tegeleva OÜ Iizmar tegevjuht Meelis Mäsak ütleb, et happelises mullas kasvab ehk veel raps, kuid üldiselt jääb saak kesiseks. Happelise põllu väetamisest pole samuti abi, sest taimed ei omasta sellisest keskkonnast väetist. „Rusikareegel on see, et happesuse osas parimad maad on meil Põhja-Eestis ja saartel, aga üle Eesti tegelikult kõikjal on vaja teha lupjamist. Klinkritolmu nagu nõukogude ajal selleks enam ei kasutata, sest selle materjali raskmetallide sisaldus ei vasta seatud piirnormidele, küll aga põlevkivituhka või dolojahu,” ütleb ta.

Kumbki neist lubiväetistest on veidi erinevate omadustega. Alar Astover selgitab, et tolmjad lubiväetised on võrreldes lubja- ja dolokivijahudega kiirema toimega. „Teiselt poolt peab alati arvestama kasvatatava kultuuri nõudlust nii mullareaktsiooni kui ka toiteelementide suhtes ning loomulikult mulla omadusi. Teadlikuks lupjamiseks ei piisa sellest, et tead ainult mulla pHd, vaja on arvestada ka mulla lõimist (ehk kas tegu on liivasema või savikama mullaga) ning kaltsiumi- ja magneesiumisisaldust,” selgitab ta.