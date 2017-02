Kehva aastaga on lihtne miinusesse minna

Sertifitseeritud seemne kasvatamine pole niisama: põllud tuleb eelnevalt tunnustada, seemnest proovid võtta, laboris proovid analüüsida, dokumendid korras pidada. Kogu tootmine külvist kuni müügini käib Põllumajandusameti range järelevalve all. Toodang läheb suuremas mahus Eesti turule, kuid ka kaugemale.

Eestil läheb viljaeksport hästi. Samas on tootjal kehva aastaga lihtne miinusesse minna. Alar Türner on MTÜ Eesti Seemneliit juhatuse liige ja käib seepärast seemnemajanduse aruteludel. Ministeerium tahab teada põllumeeste seisukohta.

„Eesti toidaks ennast ära, aga Euroopa ei lase ju toota,” seletab noorperemees. Loomakasvatus kaob, heinamaad pole enam nii palju tarvis, aga üles künda seda ka ei tohi, sest põllumehel lasub püsirohumaa säilitamise ja koristamise kohustus. Mida selle heinaga peale hakata?

Kui talunikul on 100 hektarit viljamaad, siis sellest viis protsenti peab olema roheala – kraaviperved, puude- ja põllusaared, või siis tuleb külvata liblikõielisi. Seda põhimõtet surutakse põllumeestele peale. Metsasuse erisusega Läänemaal ja Pärnumaal seda õnneks ei kohaldata.

„See on sama, kui ärimees ostab tehase, kuid riik ütleb, et toota ei tohi, aga tolmu pead käima pühkimas ja muru niitmas, sest me maksame natuke kompensatsiooni,” seletab vanaperemees.

Türnerid, kes on piimakarja pidamist lõpetamas, kündsid ka osa karjamaast üles, aga nüüd tuleb välja, et see tuleb uuesti püsirohumaaks teha.

Alar Türner teab, et 2005. aastaga võrreldes on Eesti püsirohumaa pind suurenenud 70 000 hektari võrra – „euroheina” toetuse saamiseks on põllumaad vähenenud. Viljakasvatamiseks kulutad aega, raha, masinaid, aga euroheina kulud on väikesed. Mujal riikides toetatakse seemnemajandust ja see muudab seemne ekspordihinna odavamaks. Eestis seemnekasvatajad toetust ei saa ja on Euroopa põlduriga võrreldes ebavõrdses olukorras.

Vana tehnikaga ei tooda

Noor- ja vanaperemees peavad läbirääkimisi, aga vaidlemist nende vahel pole. Mõnes asjas on nad põhimõttekindlad: mitte elada võlgu ega üle oma võimete – tööd võetakse ette nii palju, kui oma pere jõud üle käib. „Saad toota siis, kui sul on maa. Oleme ostnud kinnisvarafirmadelt ja riigilt maad juurde ja vähendanud aasta-aastalt rendimaa osa,” seletab vanaperemees Uno.

Tootmistehnoloogia on pidevas muutumises: ostad suure traktori, siis on randaal väike, siis on käru väike, külvik väike. Tood suure kombaini, aga siis tuleb välja, et maad on vähe. See ring on lõputu. Proportsioon peab säilima, usuvad talunikud Türnerid. Vana tehnikaga ei toodaks nemadki sellist mahtu kui praegu.

Kui põld kannatab, siis loodavad Türnerid esimest külvi tegema minna 20. aprillil.