Turbatootmine tähendab pidevat kohanemist

Missuguseid teie tooteid praegu kõige rohkem nõutakse?

MP: Turvast jagatakse kolmeks: valge, pruun ja must, see oleneb turba lagunemise astmest. Must on kõige rohkem ja valge kõige vähem lagunenud, pruun jääb vahepeale. See on ühtlasi läbilõige raba pinnasest: pealmine kiht on heledam ehk nime järgi valge, järgmine pruun ja veel sügavamal must. Valget müüme küll veel kõige rohkem, aga vahe teistega väheneb. Järjest paremini läheb pruuni ja musta kasvuturba müük välisriikidesse. Saksamaal on musta turba tootmine langenud, pind on kahanenud ehk turbamaardlad ammendunud ja meie oleme saanud endale osa tekkinud tühimikust.

UR: Meie peamised konkurendid on lätlased, leedukad ja rootslased.

Vapo OY tuli 2002. aastal Eestisse plaaniga toota turvast. Kas on tulnud kahetseda?

MP: Ei ole, kuigi keerulisi aegu on ikka olnud, aga neid on igal pool. Siia tulles oli Vapo üks siht arendada peale turbatootmise ka turbal põhinevat energiatootmist. Esialgu kasvas tootmismaht jõudsalt. Aga siis otsustati Eestis riiklikult, et küttemajanduses peab eelisseisus olema hakkpuit ja turbatarbimine küttemajanduses kukkus järsult. Oleme siiski suutnud kohaneda ja kasum püsib ühe ja pooleteise miljoni euro vahel. Kui nägime, et kütteturba müük väheneb, alustasime 2004. aastal hakkpuidu tootmist. Tasapisi on see kasvanud.

UT: Praegu toodetakse meie hakkpuidust Eesti jaamades ligi nelisada gigavatt-tundi energiat.

MP: Maamessil võtame külastajate silme all vastu järjekordsed kaks uut hakkurit ehk asendame vanad uutega. Kogu Tootsi Turba sissetulekust tuleb 40–50 protsenti kasvuturba müügist, üks kolmandik hakkpuidu müügist, energiaturvas moodustab 10 ja soojatootmine samuti 10 protsenti.

Millised on olnud kõige raskemad otsused?

MP: Kõige raskem oli 2011. aastal kinni panna briketivabrikut Tootsis. Kuigi veel praegugi kliendid küsivad selle järele, polnud briketitootmisel enam perspektiivi. Pakume selle asemel inimestele pakendatud tükkturvast. Kuigi see sobib tööstuslikuks kasutamiseks paremini, ikkagi ostetakse. Muidugi pani ka kütteturba müügilangus meid raskesse seisu, aga suutsime kohaneda. Lihtsalt pidime järjest enam keskenduma kasvuturbale ja hakkama hakkpuitu tootma. Kui peaks tulema mingi poliitiline otsus ja kütteturvast on taas mõtet toota, siis tehnika ja oskused on meil olemas.

UT: Turbatootmistehnika on meil heal tasemel. Võib-olla isegi maailma parim. Olime ise Vapo Oy kaudu selle tootjad, ühed suuremad maailmas. Tänaseks on küll tehnika tootmine Tampereen Konepajat Oy-le müüdud, aga koostöö nendega laabub ladusalt.

MP: Tegelikult on Eesti küttemajanduses siiani väga suur osa maagaasil, mille saaks edukalt asendada kütteturba ja puiduga. See annaks ju kodumaisele tootjale kindlust ja inimestele leiba, lisaks julgeoleku aspekt, sest maagaasi meil endal pole.

Kuidas leiate turbale uusi ekspordivõimalusi?

MP: Eelmisel aastal saatsime kasvuturvast kuueteistkümnesse riiki, kõige rohkem Hollandisse ja Belgiasse. Eksport moodustab meie turbatoodangust 80 protsenti. Kliente oleme leidnud nii otse kui ka Vapo kontserni kaudu. Eelmisel hooajal tootsime 440 000 kuupmeetrit aiandusturvast. Praegu need numbrid jälle kasvavad. Sihtkohtades lisatakse meie turbale vajalikud komponendid, väetised jms, pakendatakse ja alles siis saadetakse müüki. Meie turbast tehakse sadu kasvusegusid.