Aiasõber ostab sajaeurose lillejuurika

Esmajoones haruldaste pojengide kasvatamisega tuntust kogunud Aavikuemanda aia perenaine Eve Piibeleht räägib, et kui ta aastate eest tahtis oma aeda taimi, mida Eestis ei olnud saada, pidi neid otsima ja tellima välismaalt. Kuna tihti ei saanud piiri tagant ühe kaupa tellida, ikka vähemalt viis taime korraga, tekkis vajadus ülejäävad taimed teistele jagada ja nii olude sunnil sündis tema aavikuemand.ee veebipood. „Tekkis hobi otsida, leida, katsetada ja teistelegi katsetamiseks pakkuda,” sõnab ta.

Praegu leiab veebipoest 40, 160, 400 ja isegi 900 eurot maksvaid pojenge. Üle 300euroseid pojenge pole Piibelehe vahendusel Eestis keegi veel ostnud, küll aga üle sajaeuroseid. „Igapäevane selline ostmine pole, aga mõned lähevad hooaja jooksul küll,” tõdeb naine. Reeglina on kallimate taimede ostjad kollektsionäärid. Pojengikollektsionääre, kelle aias kolmekohalist hinda maksvad lilled kasvamas, on hinnanguliselt Eestis paarikümne ringis. Kuigi veebipood on seni ainult eestikeelne, on selle üles leidnud ka kollektsionäärid teistest riikidest.

Tavalisele aiasõbrale tunduvad saja ja enama euroni ulatuvad taimehinnad ulmelised. Piibeleht nendib, et umbes poole hinnast moodustab transpordikulu. Põhiliselt tulevad taimed Saksamaalt, Soomest, Lätist ja Hollandist ning transpordil kasutatakse spetsiaalautosid, mille furgoonis on ühtlane temperatuur, mis ei lase taimedel teel olles üle kuumeneda ega külmuda.

Teine põhjus, miks üks lill maksab 100 või 900 eurot, on asjaolu, et tegemist on täiesti uue sordiga. Pojengi puhul tuleb arvestada, et sordi aretamine ja registreerimine võib võtta isegi 30 aastat. „Näiteks kuulsad kollased Itoh-pojengid. Nende seemikud pandi mulda enne teist maailmasõda ja esimesed hakkasid õitsema 1962. aastal. Algul on sordi paljundusmaterjali vähe ja nii sõltub hind sellestki, kui hea paljuneja konkreetne taim on.

Mõnede pojengide hinnad on läbi aastate järsult langenud. Kollane „Bartzella” on tubli paljuneja, selle taim maksis 2000. aastal tuhat eurot, aga praegu 20–30 vahel. Samas mõne pojengi hind võib hoopis tõusta. Näiteks vasevärvi „Kopper Kettle” maksis viis aastat tagasi 60 eurot, nüüd üle saja. Hinnatõusu võib tingida paljundusmaterjali hävinemine: mõned aastad tagasi olid Saksamaal ja Hollandis suured üleujutused ja paljud pojengikasvatused ujutati üle, aga need lilled teatavasti ei kannata liigniiskust.

Rääkides Eestis vähe levinud taimedest, mida inimesed järjest agaramalt oma aeda tahavad, nimetab Piibeleht talvel õitsvat nõiapuud, samuti Jaapani kirsiga sarnanevat hübriidkirssi „Accolade”, mis on Eestis talvekindel. Ka pojengid ja floksid oma uute haiguskindlate sortidega tulevad järjest sagedamini meie aedadesse.

Piibelehel endal on aias üle kümneaastased tulbipuud, samuti hõlmikpuud ja krüptomeeriad. Ta rõhutab, et külmaõrnematele taimedele tuleb kasvukohta väga hoolikalt valida. Külma põhjatuule kätte sooja armastavat taime ikka istutada ei saa, lisaks peab teadma teisigi erisoove. „Näiteks tulbipuu armastab, et sel oleks alustaimestik. Mul kasvavad need põõsaste vahel,” räägib ta. „Meie kliima eripära on, et talvel ilm alatasa vaheldub: kord külmetab, siis sulatab ja see ei sobi paljudele taimedele, mis kirjade järgi tsooni poolest sobiksid. Kontinentaalse kliimaga külma taluv taim ei pruugi meie merelises kliimas vastu pidada. Kui taim talvel hukkub, pole põhjus ainult külm, niiskuski teeb palju halba.”