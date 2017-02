Küpsetamine aitas raskel ajal hädast välja

„Alguseks võib pidada aastat 1988, kui kolmanda lapsega koju jäin. Kehra paberivabrikus töötav abikaasa ei teeninud piisavalt. Aga mina uskusin ja usun siiani, et igast olukorrast leidub väljapääs. Raha oli vaja, tuli pead tööle panna. Kuna mina olen kondiitri kutsega ja varem sel alal töötanud, tekkiski mõte kodus küpsetamist katsetama hakata,” räägib Tiia oma pagariäri algusest.

Ega see lihtne olnud, sest põhilisi tooraineid, nagu jahu ja suhkur, oli toona üsna raske saada. Eraettevõtlus oli alles lapsekingades, tuli alustada patendi taotlemisega. Abikaasa tegi vanast survekeedupotist ja pesumasina mootorist mikseri, kaks pliiti pandi kõrvuti ja tootmine võiski alata. Esimesed tooted olid keeleküpsis ja kevadlill, millele peagi lisandus keerusai. Tallinna linnavalitsus andis loa jahu ja suhkru ostmiseks ja kuna poeletid olid heast-paremast suhteliselt tühjad, läks äri pisitasa käima. Pere vana Žiguliga sai kaup laiali veetud. Noorematele lastele tehti tootmise kõrvale väike lastetuba.

Esimesed kliendid olid Kose ETK kauplus ja Soodla pood. Pisitasa hakkas kohtade arv, kuhu kaupa viia tuli, kasvama ja praegu leiab Neio pagaritööstuse toodangut lisaks ümbruskonna valdadele ka pealinna poodidest. Vajadusel viiakse kaup tellijale isegi koju või töö juurde kätte. Palju on tellijate seas lasteaedu ja koole. Kehra kool tellis näiteks hiljuti sõbrapäevaks 600 mokakändu. See on selline ümmargune nostalgiakook, kus kakaokreemist triibud ja moositäpp peal. Samasse ritta võib asetada ka moorapea ja aleksandrikoogi, mis samuti laste suured lemmikud siiani.

Kui algul saadi hakkama pere oma jõududega, siis nüüd on 15 inimest tööle võetud ja tootmine kõvasti laienenud. 1993. aastast peale asub pagaritööstus Kehra tervisekeskusega ühes majas, apteegist vabanenud ruumides, kus on juba üsna kitsaks jäänud. Kontor paikneb vaid mõnel ruutmeetril ja mingit luksust seal ei ole, aga saadakse hakkama. Pagaritööstuse asukohast annab aimu välisukse kõrvale joonistatud üksik kringel, aga sellest veel enam kaugele leviv sülge suhu toov värskete küpsetiste lõhn. Varem oli pagaritöökojal ka väike kohvik, kuid kurikuulus masu muutis selle pidamise mõttetuks, sest alkoholi ja suitsu seal ju ei müüdud.

Praegu on Neio pagaritel kiired ajad, sest vastlad tulekul. Vastlakuklid on üldse üks paremini minev kaup ja neid hakatakse ostma juba veebruari algusest peale. „Need, millel katus kelmikalt viltu peal, on ilma moosita, teised moosiga,” tutvustab selle kuu hitti perenaine. Ta rõhutab, et vahukoor on päris ja moos eestimaine, säilitusaineid pole kasutatud ning see kõik on ka maitses tunda. Teine vanast ajast siiani nõutud toode on aasta lõpul müüdavad piparkoogid. „Need on meil sellised vanaaegse maitsega,” kiidab Tiia, kuid lisab, et konkurents selles sektoris on väga suur.

Neiod on pagari- ja kondiitritooteid Kehras teinud juba 30 aastat ja selle ajaga on osa tarbijaid juba nii vanaks jäänud, et liiguvad kepi või käimisraamiga, aga ikka tellivad sünnipäevaks just siit kringli või tordi, mis neile koju kätte viiakse. „Mõni ütleb, et pange kringlisse ikka rohkem rosinaid ja puru ka peale ning seda ta siis saama peabki,” lausub Tiia. Ta rõõmustab, et nüüd töötab ka kohalik tehas täie auruga ja inimesed saavad palka, mille eest midagi maitsvat osta.