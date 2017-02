Häädemeeste vesi turgutab trennitegijaid ja töömehi

Pudelitesse villitakse vett kuuel eri moel: mulliga ja ilma mineraalvesi, mulliga ja ilma mineraalidega vesi, kus mineraalvesi on pooleks allikaveega, ning mulliga ja ilma allikavesi.

Eesti kaubanduskettides on valdav osa mineraalveest müügil karboniseeritud kujul, sest seda ostetakse kõige rohkem.

Häädemeeste mineraalvesi on üsna soolane ja viie aasta eest, kui taas turule tuldi, ei ostetud seda eriti aktiivselt, mõni suisa ehmatas soolasuse peale ära, aga nüüd on inimesed järjest terviseteadlikumaks muutunud ja puhast mineraalvett ostetakse üha enam.

„Meie endigi töötajad eelistasid varem seda lahjemat varianti, mis pooleks allikaveega, aga nüüd joovad kõik mineraalvett,” sõnab Viskus. „Meie mineraalvesi on Borjomiga enam-vähem sama soolasusega.”

Häädemeeste vees on muu hulgas kaltsiumi, magneesiumi ja natuke rauda. „Raua me võtame suures osas filtris välja. Me lihtsalt filtreerime vee liivafiltris ja muud mineraalveega teha ei tohi,” selgitab Viskus.

Oma töötajatele vett

Eestis leiab lisaks kaupustele Häädemeeste vett restoranides ja hotellides. Näiteks Pärnu Estonia spaa tubades on Häädemeeste allikavesi, nimetab Kullison. Samuti varub mitu Pärnumaa ettevõtet otse tehasest vett oma kontorisse töölistele ja kokkuleppel on ettevõte valmis vett ka ise kohale viima.

„Teeme koostööd transpordifirmadega, kes oma töötajatele pudelitega Häädemeeste vett reisile kabiini kaasa annavad, mitu põllumajandusettevõtet annab traktoristile suvel palavaga pudeli hommikul kaasa,” räägib Kullison.

Suvi on veemüügi kõrghooaeg. „Nii kui päike välja tuleb ja inimesed aiamaal käima hakkavad, siis läheb suurem müük lahti,” sõnab Viskus.

„Kahju, et Eestimaa suvi nii lühike on, saab hoo üles ja ongi läbi,” lisab Kullison ja räägib, et raskeim aeg on veetootjail septembrist detsembrini. Jaanuarist läheb müük taas ülesmäge, sest aastavahetusel on meie inimestel komme uusaastalubadusi anda ja populaarseim nende seas on teatavasti lubadus tervislikult toituma-sööma ja trenni tegema hakata. Kõigi nende tegevuste juurde sobib kvaliteetne mineraalvesi hästi.

„Ma ei saa öelda, et meie vesi on tervist parandav, sest ei suuda seda ära tõestada,” muheleb Kullison. „Aga soovitan seda juua sportlike tervislike eluviisidega inimestel ja neil, kes teevad füüsilist tööd ja higistavad palju. Juua võiksid needki, kel on vaja magneesiumi ja kes kõhuhädadega kimpus.”

Kullison tahaks näha, et järjest enam ettevõtteid, restorane ja baare pakuksid oma töötajatele ja külalistele kohalikku Eesti loodusest ammutatud mineraalvett. Häädemeeste vee kvaliteedi kohta annab kinnituse Eesti maitse pääsukesemärk.