Eestis saetud puit jõuab sajasse riiki

Puidust pilvelõhkujad

Mida enam on puidutoode Eestis väärindatud, seda ligemale saab seda müüa. Näiteks siin valmistatud mööblit on keeruline kaugetesse maadesse müüa, siis peab arvestama kohaliku inimese hinnatundlikkuse, disainieelistuste ja kultuuriliste eripäradega. „Edukaks müügiks on vaja näha palju vaeva kohalike olude tundmaõppimiseks. Eesti mööblitööstused on suutnud edukalt välisturgudel tegutseda näiteks hotellide sisustamisega. Siin võib näiteks tuua Standardi,” räägib Välja.

Eesti on maailmas kolmas puitmajade eksportöör USA ja Hiina järel. Siin valminud tehasemajad rändavad peamiselt Norra, aga ka Rootsi ja Saksamaale, lisaks on õnnestunud neid müüa Prantsusmaale ja Suurbritanniasse.

„Puitehitus on kindlasti kasvav suund ja lisaks tavapärastele eramutele ja väiksematele kortermajadele näeme, et aina enam hakkab puitehitus levima suurtesse linnadesse, kus see võimaldab kiiret, müra- ja tolmuvaba ehitamist,” seletab Välja. „Üllatuslikult on praegu üks innovaatilisemaid puitehituse piirkondasid London. Oleme liidu töös suurlinnades levivale puitehituse suundumusele palju tähelepanu pööranud ja loodame, et tulevikus võib Eesti arhitektide ja inseneride projekteeritud ja Eestis toodetud puidust pilvelõhkujaid leida Euroopa suurlinnades.”

Kartust, nagu võiks näiteks Norra turg mõne aasta pärast puitmajadest küllastuda, Välja ei jaga. „Ma ei usu, sest elamufond vananeb pidevalt ja jõukates ühiskondades uuendatakse elamufondi tagumist otsa päris aktiivselt,” märgib ta.

Puitmajadega samas mahus ekspordib Eesti ehitusdetaile: aknaid, uksi ja liimpuitu ning selle kauba suurim turg on samuti Skandinaavia maad.

Maailmas on näha ka vineerikasutuse kasvamist ja näiteks maailmameredel seilavatest vedelgaasitankeritest võib leida Eestis toodetud vineeri, mis isoleerib tankeri terasest kere ligikaudu –160kraadisest vedelgaasist. Puit on üks väheseid materjale, mis suudab ekstreemsetes temperatuurivahemikes säilitada mahu ja tugevusomadused.

Lihtsast keerulisemaks

Välja räägib, et alates 1990. aastatest on metsa- ja puidutööstus arenenud stabiilselt ja sektori lisandväärtus kasvanud kümme korda. Ümarpuidu eksport võimaldas koguda kapitali investeeringuteks puidu töötlemisesse, aga erinevalt Soomest ja Rootsist on Eestis pööratud rohkem tähelepanu puidu mehaanilisele töötlemisele, osalt on see põhjustatud tselluloositehaste suurest kapitalimahukusest.

„Tänaseks on Eesti puidu mehaanilises töötlemises saavutanud väga hea konkurentsivõime, on edukaid ja keskkonnasõbralikke puitmassi tootmisüksuseid, arenenud on nii ehitusdetailide, ehitiste kui ka mööbli tootmine,” kirjeldab Välja. „Järgmise sammuna tasub arendada puidukeemiat. Puidust saab tänapäeval teha väga mitmesuguseid keskkonnasõbralikke tooteid alates biokomposiitidest ja tekstiilist kuni kosmeetikani ning nanotselluloosi kaudu ka elektroonikani. Välja kuulutatud biorafineerimistehase plaan on kindlasti esimene samm selles suunas.”