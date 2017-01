Eestlane, osale linnuvaatlusel!

Eestlast peetakse loodusrahvaks, kuid teadmised lindudest pole tegelikult eestlase tugev külg. Kui lund ei ole ja suusatada ei saa, võiks kalli spordiklubi või kulukate harrastuste asemel avastada ühe tervisliku ja kosutav hobi – linnuvaatluse, mis võib muutuda lausa sõltuvuseks. Linnuvaatlust saab harrastada ka talvel, kuigi siis on mõned asjad teisiti kui kevadel või sügisel.

Talvise linnuvaatluse eelised

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusjuht Marju Pajumets ütleb Maa Elule, et peamine vahe on selles, et talvel esinevate linnuliikide arv on palju väiksem kui kevadel saabuvate pesitsevate ja läbirändavate linnuliikide arv – seega on näiteks alustaval linnuvaatlejal kergem alustada lindude tundmaõppimist.

Pluss on ka see, et talvel armastavad paljud linnuliigid tegutseda inimeste lähedal, seega on neid veidi kergem märgata. „Näiteks kogunevad nad inimeste pandud toidulaudadele,” toob Marju Pajumets näite. Talvel on puud raagus. „Kevadel ja suvel, kui puud on lehes, on jällegi linde keerukam märgata, vaadelda ja määrata.”

Parim aeg kakulisi jälgida

Kevadel on linde eristada veidi lihtsam, sest isaslinnud on uhkes pulmarüüs ja kirevamas sulestikus. „Sügisel ja talvel on keerukam eristada isas-, emas- ja noorlinde. Kevadel saab laululinde ära tunda laulu järgi, millega otsitakse partnerit või teatatakse pesitsusterritooriumist, samas on linde korraga laulmas kohati väga palju ja näiteks algajal linnuhuvilisel on raske üht liiki teisest eristada. Talvel on linnud palju vaiksemad ja tagasihoidlikumad,” märgib Marju Pajumets. Samas on mõned linnuliigid, kelle pesitusaeg algab väga vara, aktiivsemad just talve teisel poolel, näiteks kakuliste vaatlusteks ja kuulamiseks on parim aeg jaanuarist märtsini, mil nad on aktiivsemad. Veel võib talvel kohata selliseid liike, keda kevadel ja suvel meil ei kohta ning vastupidi.

Soovitused algajale linnuvaatlejale

Meelis Uustal, ornitoloog

Tallinna Linnuklubi juhatuse liige ja Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu liige

Talvine aialinnuvaatlus (www.eoy.ee/talv) toimub kolme päeva jooksul jaanuari viimasel nädalavahetusel, kus linnuhuvilisel tuleb ühe tunni jooksul vaadelda linde oma aias või muus lindude toitmiskohas ja panna kirja igast liigist suurim korraga nähtud isendite arv. Kuna talvel on neid linnuliike, keda toitmiskohtades kohata võib, võrdlemisi vähe, siis on liike määrata lihtne. Seepärast on talvine aialinnuvaatlus hea võimalus linnuvaatluste ja linnuõpingutega alustada.

Suvine aialinnuvaatlus (www.eoy.ee/aed) kestab 1. märtsist oktoobri esimese nädalavahetuseni. Nende seitsme kuu jooksul tuleb aialinnupäeviku kodulehel vaatluspäevikut pidada ja kirja panna:

1) kõik aias kohatud linnuliigid,

2) kõik aias pesitsenud linnud.

Kuna lisaks lindudele jääb muudki silma, siis ka:

1) aias kohatud loomaliigid,

2) aias kohatud kimalased (sest tegemist on oluliste tolmeldajatega),

3) muud fenoloogilised vaatlused ehk vaatleja kodukandis taimede õidepuhkemise kuupäevad ja putukate väljailmumise kuupäevad.

Linnuvaatlus eri aastaaegadel – mis on erinev?