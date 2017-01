Uus tarkvara hoiab põllul ja masinail korraga silma peal

Uutmoodi teenus töötati välja praktilistel põhjustel. „Ei tea ühtegi põllumajandusettevõtet, kelle masinapargis oleks vaid ühe tootja tehnika. Kõikidel põllumajandustehnika tootjatel on küll olemas oma GPS-seadmed, kuid kahjuks pole ükski tootja nõus jagama neid andmeid kolmanda osapoolega – näiteks põllumajandustarkvara pakkujatega,” teatab CarCops Autovalve müügijuht Riho Pihlakas. Kui ettevõttes on nelja tootja tehnika ja põlluraamatutarkvara ning peale põhitöö peab ettevõte jälgima masinaid neljas keskkonnas ja viiendas pidama põlluraamatut, siis see on absurdne ja ettevõtjale väga väsitav. Nüüd sai see probleem tänu uuele tarkvarale lahendatud.

Riho Pihlakas usub, et uus tarkvara aitab põllumeest päris palju. Näiteks kui suurte põldudega ettevõtted ei teadnud seni kunagi, mis toimub kogu põllu ulatuses, siis nüüd näitavad iganädalased satelliidipildid näiteks põllumehele, kui põllu keskele on kogunenud liigvesi, mis takistab teravilja kasvu. Ettevõtte töötajad saavad ka sisestada iga põllu kohta eraldi pildi, nii et agronoomil ja juhtkonnal on põllu seisust ülevaade. Satelliidipildid aitavad Riho Pihlaka sõnul ettevõttel ühe hetkega selgitada, kas põld on veel kaetud lumega, must, rohetab või on vili juba koristusküps.

Tarkvara abil saab teha enamgi, näiteks saab ettevõtte juht täpse ülevaate tehtud töödest. „Päeva lõpul on näha, kui palju tööd sai tehtud ja mis on veel tegemata.” Detailse info saab ka masinapargist: kui palju on masin tööd teinud, kui palju tankinud, kütust kulutanud jms. „Ükski masin ei saa ettevõtte juhi teadmata tööd teha. Põldude olukorrast ülevaate saamiseks ei pea agronoom enam kilomeetreid maha sõitma, vaid saab selle kohe teada. Tehnika ja põllud on jälgitavad ühtses lihtsas keskkonnas,” ütleb Pihlakas.

Trigon Agri kogemus

Trigon Agri tootmislogistika juht Martin Paukson ütleb Maa Elule, et nende ettevõte on Cropio maa- ja põlluhaldusteenuse kasutaja. Cropio on koostöös Trigon Agriga välja arendanud „kõik ühes” telemeetria terviklahenduse. See hõlmab muu hulgas ka laialt kasutatava transpordi ja tehnika standardteenust ja Trigon Agri jaoks väga olulist, samas teenusepakkujate jaoks enamasti spetsiifilist põllumajandustehnika terviklikku haldust.

„Koostöö põhjus oli lihtne – ükski standardteenus ei katnud meie tegelikke vajadusi. Kasutatava tehnika ja hallatava maa geograafiline paiknemine ning seonduva info detailsus on mastaapne,” selgitab Martin Paukson. Kogu põllumajandusettevõtte jaoks tähtis teave on reaalajas olemas, kuvatav ühel ekraanil ning seostatud päevaplaanide ja kulutatavate ressurssidega ning mõistagi automaatkontrollitav.

Cropio kasutamist alustas Trigon Agri esmalt maa- ja põlluhaldamise jälgimisel viis aastat tagasi. Ettevõtte huvi Cropio kui teenusepakkuja vastu kasvas Martin Pauksoni sõnul kiiresti info hea kvaliteedi, mitmekülgsuse ja süsteemi kasutajasõbralikkuse pärast. Lisaks oli tähtis ka kvaliteetne kohapealne kasutajatugi neis riikides, kus Trigon Agri tegutseb. „Seetõttu tegime ettepaneku arendada koostööna välja telemeetriateenus, nüüdseks on see tooteks realiseerunud ning kasutatav Ukrainas ja Venemaal.” Martin Paukson lisab, et kui suurtele masinatootjatele on kombeks pakkuda teenust omas, st teistele tootjatele suletud keskkonnas, siis Trigon Agri jaoks oli mõeldamatu jälgida operatiivset tööolukorda kõigi masinatootjate eri programmides korraga. „See lihtsalt ei ole tõhus ja välistab teatud automaatkontrolli võimalused.”