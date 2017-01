Signe Seebid otsib kasvulava

Ettevõtte asutaja ja hing on Signe Kalk. Asi sai alguse tema kirglikust vannilembusest: ta käib päevas korra või kaks vannis ega jäta sinna minemata ka hilja öösel puruväsinuna sünnipäevapeolt tulles. Vannilembusega on ta nakatanud ka pere: abikaasa ja kaks last. Signe Seebid on pereettevõte – abikaasa nõustab pakendite ja kodulehe kujundamises ning on abiks IT-valdkonnas, lapsed ja abikaasa on toodete esimesed katsetajad. Kui Signe ettevõtte lõi ja esimesi tooteid katsetas, aitasid mehe vanemad Signe väikest tütart hoida ning Signe sai oma tööle pühenduda. Ettevõttes on tööl teisigi sugulasi.

Signe vannihuvist sündisid aastaid tagasi esimesed vannitooted. Nende tegemist uuris ta internetist ja tooted said päris head. Nii head, et ta julges neid teistelegi soovitada ja müüa.

Signe tootefilosoofia aluseks on puhas loodus. Ta valmistab kõik tooted otsast lõpuni ise ega kasuta poolfabrikaate. Tooted sisaldavad ainult looduslikke komponente ja on pakendatud taaskasutatavast materjalist pakendisse, peamiselt klaaspurki, aga ka taaskasutatud paberist karpi.

Kuigi esimesed tooted, mida Signe katsetas, olid seotud vanniskäimisega, jõudsid müüki ettevõtte nimele kohaselt kõigepealt seebid. Signe selgitab, et seebid lähevad seistes paremaks, kui neist vesi ära lendub. Värsked seebid on pehmed ja kuluvad kiiresti. Vanad seebid on see-eest kõvad ja kuluvad aeglasemalt, on nahasõbralikumad ja täidlasema vahuga. Värsked seebid üldse müüki ei jõuagi, Signe kuivatab neid vähemalt kaks kuud, enne kui need poodi saadab.

Tuleb kätt pulsil hoida

Eestis on kõige rohkem looduskosmeetikatootjaid elanike arvu kohta Euroopas. Kõik ettevõtted on vast saanud alguse kellegi hobist midagi endale valmistada. Kui eelmise kümnendi lõpus lahvatas majanduskriis ja paljud töökohad kadusid, siis just koduseks jäänud hobikosmeetika valmistajad registreerisid ennast ettevõtjaks ja asusid asja kallale. Oli periood, kus kõik katsetasid kosmeetikategu. Nüüdseks on jõutud seisu, kus turule siseneda on raske. See eeldab kas tõesti uut ja erakordset toodet või suurt rahakotti reklaamikampaaniateks. „Kui mina alustasin, siis see oli ka viimane hetk, kui turule sai mugavalt siseneda,” märgib Signe.

„Areng toimub kogu aeg,” tõdeb Signe. Ettevõttes on praegu kuus töötajat ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest käib praktikant. Signe pakub meelsasti võimalust omandada reaalset töökogemust ja loodab, et praktikant jääb tema juurde tööle. Signel on varasemast positiivne kogemus pakkijaga, kes on samuti Astangult tulnud. Tegemist on kohusetruu ja tubli töötajaga, kes ei puudu töölt kunagi ega oota pikisilmi tööpäeva lõppu, vaid pigem hoolib sellest, et kõik kohustused oleksid täidetud ja kogu meeskonnal läheks hästi.

Kui Signe kohtub laatadel ja messidel ettevõtjatest kolleegidega, kes soovivad töötajaid palgata, siis soovitab Signe kindlasti Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpilasi praktikale kutsuda ja sobivuse korral palgata. „Julgustan võtma tööle inimesi, keda kardetakse tööle võtta,” sõnab Signe.