Igal metsaomanikul oma suhtumine

Eestis on eraisikust metsaomanikke üle 100 000. Kui praegusel ajal kellegagi neist kohtuda, jõuab igal juhul jutt ka raievaidlusteni, mida meedia on järjest kajastanud. Kõik omanikud on metsaga rohkem või vähem seotud, kuid metsaomandite suurus on erinev. Sellest lähtuvalt erineb ka metsas tegutsemise aktiivsus ja laad.

Linnalähedane parkmets

Maire ja Roland Laanemets, kelle kahehektariline metsatükk asub Rapla linna lähistel ja on maareformi ajal saadud seetõttu, et vald pakkus maja juurde erastada väikest teeäärset metsasiilu, ei mahu kuidagi avalikus ruumis leviva stereotüübi raamidesse. Nad on aja jooksul päris palju metsas raietöid teinud, kuid siht pole olnud mitte „rikkaks saada”, vaid hoopis kujundada kodulähedast metsaalust ilusaks paigaks. Sama pere pälvis 2006. aastal presidendilt kauni Eesti kodu tiitli.

Paju ja toomingat raiudes on muudetud metsa läbitavamaks, uue kraaviga, millel peal kolm purret, on liigvett ära juhitud. Üksikute kuivanud puude raiega on antud kasvuruumi noortele kuuskedele ja üle kõige kõrguvad vanad võimsad kased. Kõik väikesed tammed ja kadakad on jäetud kasvama ja neid on talveks kuuseokstega ümbritsetud, et metskitsed ei tuleks neid hammustama või sarvedega pusima.

„Mulle tõtt-öelda on meeldinud metsas isegi rohkem tegutseda kui aias,” räägib Maire Laanemets. Ta on lõputult kevaditi metsa all isegi lehti riisunud ja lodukohta täitnud. Kui on avastanud suuremaid kive, on abikaasa neid kokku vedanud ja väikesi kivikangruid kujundanud.

Laanemetsade nüüd lapselapsele kuuluvat metsaalust ka niidetakse. Korrastatud puistu koos teeäärsete eramaasiltidega maantee ääres, mis on üks Rapla harrastussportlaste ja loodusenautijate käidavaid trasse, on mingis mõttes nagu näidis sellest, mida omanikud ühe erametsatükiga, mis klassikaliseks majandamiseks on liiga väike, teha võivad.

Maire ja Roland Laanemets mainivad, et õnneks nemad linnalähedaste metsade nuhtlust – prahistamist, ei ole kogenud. Mõnel aastal on jõulude ajal varastatud kuuskesid ja ühel ajal käis keegi kõige suurema kadaka oksi lõikamas, kuid viimastel aastatel on rahu majas.

Metsa lisaväärtused

Laanemetsade kodu on puidugraanuliküttel, kuid mõnevõrra kulub ka küttepuid (nt kamin), mis on pärit oma metsast. Sealtsamast saab maasikaid, seeni ja head emotsiooni. Roland Laanemets ütleb, et igal hommikul teeb tuuri metsas.

Lisaväärtus on ka linnulaul ja kohtumised metsaelanikega, nagu metskitsed, rebased või siilid. Oravaid on viimasel ajal vähem näha ja millegipärast pole õuele enam tulnud nurmkanad.

„Minul süda valutab, kas kõige jaoks, mida plaanitakse, ikka metsa jätkub. Kui teed mööda sõita, on mets nagu malelaud, raiesmikke on nii palju,” viib Maire Laanemets jutu teemadele, millest raadios ja televiisoris räägitakse. Tema on kindlalt selle poolt, et lindude pesitsusajaks kehtestataks kevadine üldine raierahu. Seni on raierahu pidanud riigimetsa majandaja, kuid erametsades pole raietööde aega piiratud, vaid see on jäetud omaniku endi otsustada.