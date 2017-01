Neeru- ja põiehaiguste korral kasutatavad taimed

Põie- ja neerupõletik. Aitab leesika- ja pohlalehetee. Peenestage leesikalehed näppude vahel ja keetke 30 min. Laske tõmmata veel 10 min, kurnake ja jooge lonkshaaval päeva jooksul. Kuur kestab 5–7 päeva. Täiendavalt võib juua naturaalset jõhvikamahla.

Edasiseks raviks sobivad raudrohi, kuldvits, kaselehed, teeleht, kõrvenõges, kortsleht, metsmaasikalehed, pärnaõied ja -lehed, saialill, kummel, soopihlaürt, aedkoriander, kadakamari, naistepuna, rukkilill. Nendest taimedest võib valmistada ka segu: võtke peenestatud taimi võrdsetes osades.

Põldosja kasutage kuurina neerude puhastamiseks ja vedeliku väljutamiseks. Segusse see ei sobi, kuna põldosja tuleb keeta 30 minutit. Samuti ei tohi kasutada põldosja ja linnurohtu ägeda neerupõletiku korral, nagu ka kadakamarju ja kasepungi. Kadakamari ja kasepungad on keelatud ka tundlike ja juba haigete neerude nefriidi, mädase põletiku korral, kuna vaigud ja eeterlikud õlid võivad neerukudet ärritada.

Kel neerudega pidevalt muresid, varugu kevadest suveni ravimtaimi ja segagu valmis teesegud, et iga päev juua teed neerude töö toetamiseks ja mikroobide hävitamiseks. Maikuus võib koguda kasemahla, säilitada sügavkülmas või hapendada. Keedetuna säilib mahl külmas keldris mõnda aega.

Ravimtaimedest saab mais ja juunis korjata kase- ja mustasõstralehti, juulis põldosja ja raudrohtu, rukkilille õisi, teelehte, kuldvitsa, aiast peterselli. Augusti lõpus ja septembris leesikalehti ja novembrist aprillikuuni pohlalehti. Ka leesikalehti võib koguda talvel, aga ainult ilusaid rohelisi lehti.

Neerudele on kasulikud peaaegu kõik ravimtaimed, sest enamikul on vedelikku väljutav ehk diureetiline toime. Siiski on neerudele, eriti kui need on juba haiged ja õrnad, ohtlikud rohkesti eeterlikku õli, parkaineid ja vaiku sisaldavad taimed. Tuleks vältida pungi, näiteks mitte juua kasepunga-, pohlalehe-, leesika- ja kadakamarjateed.

Neerude puhastamiseks sobivad paljud aedviljad ja nendest valmistatud toidud: kurgid, kabatšokid, arbuus (ka arbuusiseemnetee), kõrvits, pirnid, ploomid, kirsid, jõhvikad, pohlad, seller, petersell. Ainus oluline asi: need olgu puhtalt kasvatatud ehk mahetootmisest või oma taluaiast pärit, kus ei kasutata mürke ega pestitsiide.

Kui neerude töö on puudulik ja need ei saa toksiinide eemaldamisega hakkama, on hea teeleheseemnete ja linaseemnete leotis. Valage üle kuuma veega ja laske tõmmata 30 min kuni kaks tundi.

Meie igapäevane poetoit ja enamasti ka elukeskkond sisaldab mürke ja kemikaale, seega peaks aeg-ajalt organismi puhastama. Neerud on tundlikud elundid, nende normaalse töö tagamiseks ongi vaja puhastuskuure teha: kasemahlaga, põldosja jt teedega, mõnele sobivad marja- ja aedviljasmuutid ning mahlad. Puhastuskuur kestab 7–10 päeva, teed on hea juua lonkshaaval päeva jooksul üks-kaks tassi, ka hommikul ja õhtul paar tundi enne magamaminekut.

Neerukivid tekivad eri põhjustel: kudede hapnikunälg, ebapiisav füüsiline koormus, vedelikuvaegus, urineerimishäired, uriini happesuse (pH) muutus, nakkused, toit. Neerudest erituvad happed (kusi-, oblik- ja fosforhape) moodustavad liigse kaltsiumi korral raskesti lahustuvaid sooli, millest algul moodustub liiv, hiljem kivid. Tugeva valu korral tuleks pöörduda arsti poole. Ravimtaimed soodustavad uriinieritust ja liiva lahustumist. Petersell sobib liiva korral nii teena kui ka toiduks, samamoodi seller. Peterselli tuleb kasutada aasta aega. Segudena sobivad pärnaõied, kummel, raudrohi, kaselehed, pune, kortsleht, altee juured, kurgirohi, meliss, nurmenukk, mustasõstralehed. Teed tuleb juua pikka aega ja segusid vahetada 10–14 päeva tagant. Võib valmistada mahla vesiheinast, kabatšokkidest, kõrvitsast, kurgist.

Neerukivid ja -liiv on erineva koostisega, täpsem ravi selgub analüüsi tulemuste põhjal ja on individuaalne.

Oksalaatide lahustamise suurendamiseks sobivad taimed: musta leedri õied, kanarbiku ürt, kaselehed, pohlalehed ja -marjad, jõhvikad, melissi lehed, piparmündi lehed, aed-petersell, soopihla ürt, aedoa kaunad, aedsalvei, kirburohi, kibuvitsamarjad.

Oblikhappe vastu: kõrvenõgese ja pärna lehed, saialille õied. Vältige hapusid toiduaineid.

Fosfaatide väljutamiseks: orasheina juur, teeleht, leesikalehed, aedsalvei, kadakamari, lisaks samad taimed, mis oksalaatide vastu. Võib tarvitada hapusid mahlu: õuna-, kapsa- ja viinamarjamahl. Kui taimravi ei anna tulemusi kahe-kolme kuu jooksul, tuleb kivid eemaldada haiglas. Tähtis on ka toitumine, keelatud on konservid, soolatud, suitsutatud ja konservantidega toidud.

Kergem on neeru- ja põiehaigusi ennetada, süües puhast toitu ja teha aeg-ajalt puhastuskuure (kasemahl on meil igal kevadel olemas, samuti jõhvikad sügisel). Ärge külmetage, hoidke jalad ja selg soojas ning jooge ikka eestimaiseid taimeteesid, eriti talvel külmal ajal.