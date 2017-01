Ingver külmarohuks ja lillepotti

Roogade maitsestamiseks ja tervise turgutuseks on üsna odavat ingverit muidugi mõistlikum poest osta – ise ei jõua seda vist ilmaski nii palju kasvatada, kui ära kulub. Indias ja Hiinas, mis on maailma suurimad ingveritootjad, on selleks palju paremad tingimused.

Ingver on pärit troopilisest Aasiast. Kust just, see ei olegi päris kindel, kuid Aasias on seda kasulikku taime kasutatud tuhandeid aastaid ning ka Euroopas on ingver üks varaseim laia levikuga idamaiseid vürtse. Piisavalt soojust, niiskust ja valgust on ingveri viljelemiseks lisaks Lõuna- ja Kagu-Aasiale ka Kariibi mere piirkonnas, Austraalias, Lõuna-Ameerikas ja mitmes Aafrika riigis. Menukat ingverit kasvatatakse nüüd kõikjal troopikas nii tarbe- kui ka ilutaimena. Ingveriliste (Zingiberaceae) suurde sugukonda kuuluvad lisaks ingverile veel kardemoni, kalganirohu, roskea ehk käppingveri, kostuse, kurkuma jt taimeperekonnad.

Harilik ingver (Zingiber officinale) kasvab troopilises kliimas rohkem kui kahe meetri kõrguseks taimeks. Justkui lapikutest omavahel liitunud mügarikest koosnevast risoomist kasvavad mitmeaastasel ingveril välja vahelduvalt paiknevate ning aluselt ja tipust kitsenevate lehtedega varred. Ingver meenutab tuttavamatest taimedest ehk kõige rohkem kõrkjaid. Madalamatele lehtedeta võrsetele moodustub ingveril tihe käbi moodi õisik, kus puhkevad õrna lõhna ja keeruka ehitusega õied, milles on nii kollaseid kui ka punaseid osi. Kõige rohkem meenutavad need ehk mõne orhideeliigi õisi. Õisikus sisalduvail eeterlikel õlidel on putukaid peletav toime. Taim kasvab umbes üheksa kuud, seejärel algab puhkeperiood ja ingveri maapealne osa kolletub. Siis on aeg saak kokku koguda.

Kui kasvataks ise

Kui tahate kodus ingverikasvatust proovida, ostke ökopoest katsetusteks mõned pringid ja siledad risoomijupid, sest kuivusest kortsuliseks tõmbunud risoomid kasvama ei lähe. Kasvujõu virgutamiseks võiks risoome esmalt ööpäev vee sees hoida.

Hästi peaks kasvama minema risoom, millel on juba näha kasvupung(i) ja juuri. Nende kasvatamiseks on soovitatud panna risoom sooja kohta (23–25 kraadi) veenõu kohale, nii et risoom ei ulatuks vette. Vees ligunedes võib risoom mädanema minna ja siis tuleks ka vett sageli vahetada. Anumale vee kohale saate risoomi panna näiteks pikema terava otsaga tiku abil: torkate tiku risoomist läbi ja toetate tiku otsad veeanuma servadele. Umbes nädalaga võiksid pungad ja juured välja ilmuda, mõnikord läheb unustatud risoom ju kasvama ka ilma igasuguse ettevalmistuseta. Risoomist on kenasid taimi kasvatatud ka neid lihtsalt lillepotti niiskesse mulda pistes.

Horisontaalselt potti sätitud risoom katke pealt ainult õrna mullakihiga või jätke osa risoomist isegi mullast välja. Kohe ei tasu risoomi ka suurde anumasse kasvama panna, sest kastes võib seal keskkond liiga niiskeks kujuneda. Umbne niiskus on ohtlik, sest ka liigniiskes mullas läheb risoom kergesti mädanema. Kui pistate mulda mitu risoomi, siis on lootus, et mõni neist ilusti kasvama läheb, suurem. Mõnikord kasvavad võrsed paarikümne sentimeetri kõrguseks, kuid näevad kehvad välja ja kuivavad siis ikkagi ära. Praegu mulda pandud risoomist kasvanud taime võib kevadel suuremasse anumasse viljakasse ja vett hästi läbilaskvasse mulda ümber istutada. Suveks võib sooja- ja niiskuslembese ingveri kolida kasvuhoonesse või õue tuulevarjulisse paika. Kui ingverile pakutud tingimused meeldivad, siis viskab taim jõudsalt kasvu (kasvab vähemalt meetriseks) ja võib-olla näete suve lõpul ka taime põnevaid õisi. Öökülma taim ei talu. Kui ingver end sügisel puhkama seab, keerake pott kummuli ja uurige, kui palju risoom on kasvanud ja kasutage see ära.