Uus ravi hüvitamise kord teeb hambaarstidele peavalu

Uue hinnakirja saatis haigekassa arstidele välja alles 30. detsembri õhtul, sestap pole nad sellega veel tutvuda jõudnud. Üldine seisukoht on arstidel mitte minna selle peale 1. juulist, kui hakkab kehtima uus hüvitiste kord. Põhipõhjus on liiga odavad hinnad, millega pole võimalik tööd teha. Samas ei tahaks keegi ka oma patsiente ära anda.

Alt toob välja peamise mure, miks paljud Eesti inimesed, elagu nad siis maal või linnas, oma naeratust varjama peavad: „Inimesed ei taha ju hambaid pesta. Minu hinnangul peseb regulaarselt hambaid vaid kümme protsenti elanikest. Hambad tunduvad ikka hambaarsti omad olevat. See on väga suur probleem.”

Vändras tegutsev hambaarst Katrin Kalajas ütleb, et lähedal asuva Pärnu linnaga on hambaravi hinnad praegu enam-vähem samad. „Tallinna ja Tartu hindadest ma muidugi ei räägi, need vahed on ikka väga suured. Suurte linnade seeski on hinnad väga erinevad,” lausub ta ja lisab, et kuna nõuded on üle Eesti samad, siis ei saa ka ravi kvaliteedis suuri erinevusi olla. Küll aga ei tehta maapiirkondades kõiki kallimaid töid, nagu näiteks implantaatide paigaldamine.

Kalajasel on haigekassaga pikk leping laste hammaste raviks ja tema hoole all on ka kohalik kool. Nüüd on ta mures täiskasvanute ravi pärast: „Olen nii aru saanud, et pean automaatselt nüüd ka täiskasvanuid sama hinnakirja järgi ravima hakkama. Pole jõudnud veel õieti süveneda, aga tundub, et paljud, näiteks täidiste hinnad, on kõvasti alla kärbitud ja nendega küll tööd pole võimalik teha.”

Samas on tema sõnul kummaline, et uue hinnakirja kohaselt muutub hamba väljatõmbamine tohtrile senisest märksa kasulikumaks. Kui praegu tõmbab Kalajas ühe juurega hamba koos süstiga välja 20 euroga, siis uues hinnakirjas maksab paljalt väljatõmbamine 30 eurot. „Kas ma võin siis ka hakata rohkem küsima?” küsib ta. Selle loogikaga ei tasuks nagu alla 60 euro maksvaid arveid kirjutadagi. Kalajas toob näite, kuidas ta praegu võtab mõne patsiendi esimese visiidi ajal vastu 8 euro eest, paneb talle väikese täidise 12 euro eest ja inimene on üliõnnelik, sest saab kogu raha tagasi. Uue korra järgi patsiendid raha ei näe ja seetõttu ei tunne ka, et riik nende hambaravi toetaks.

Kalajas ei usu, et uus hüvitise arvestamise kord patsiendi jaoks midagi paremaks teeks. Esiteks on 30 eurot naeruväärselt väike summa ja teiseks on sellegi kättesaamise kord keeruline. Ehkki uue korra väljamõtlejad on öelnud, et tegu oli majanduspoliitilise otsusega, siis ei näe tohtrid tema sõnul siin küll kellelegi mingit tulu tõusvat. Just siiani oli arvestus rangelt kulupõhine ja oleks võinud sellisena jätkuda, leiab ta.

Teiseks ei saa Kalajas enda sõnul aru, miks oli vaja uus hinnakiri välja saata nüüd, kui uus hüvitamise kord hakkab kehtima alles juulis. „Olen sundseisus, sest ei tea, kui palju inimesi läheb selle 30 euro pärast linna uut arsti otsima,” lisab ta veel ühe argumendi. Teisalt ahendab uus seadus tema hinnangul patsientide vaba liikumist ehk valikuvabadust olukorras, kus riigi tugi on minimaalne. „Haigekassale on muidugi kasulik, kui osa hüvitisi välja võtmata jääb põhjusel, et inimesed ei hakka selle 30 euro pärast aastas hambaarsti vahetama,” tõdeb ta.