Riik survestab pärijaid maamaksu maksma

Tartu maakohtu kinnistusosakond andis mullu aasta lõpuni pärijatele aega end vabatahtlikult omanikuks vormistada ja paljud kasutasid võimalust. Kui novembris oli ligi 16 000 kinnistut, mille senine omanik on surnud ja pärija ei ole end omanikuks vormistanud, siis nüüdseks on kinnistusraamatus andmed parandanud 2800 omanikku.

Tartu maakohtu kinnistusosakonna juhataja Neeme Laane räägib, et neil on plaanis saata igale uuele pärijast omanikule personaalne meeldetuletus ja hoiatus kohustuse kohta esitada kinnistamisavaldus kande parandamiseks.

„Kohustuse täitmata jätmise korral oleme aga sunnitud määrama rahatrahvi minimaalselt 200 eurot ja maksimaalselt 3200 eurot,” hoiatab ta ja lisab, et vestlustest maaomanikega on välja tulnud, et pärast notari juures pärimisasjade vormistamist on paljudel kas asi ununenud või jäänud mulje, et sellega said kõik asjatoimetused aetud.

Tegelikult tuleks siis, kui pärandi vastuvõtmine on notariaalselt vormistatud, esitada kinnistusosakonnale kinnistamisavaldus kinnistusraamatu parandamiseks. Seda saab teha kohe samas notari juures. Samuti võib pärija või mitme pärija korral üks pärijatest ise interneti kaudu kinnistuportaalis kinnistamisavalduse esitada. Kande parandamine on riigilõivuvaba.

Kui kasvõi üks pärijatest avalduse esitab, loetakse kohustus täidetuks ka kõigi teiste pärijate osas ja trahvihoiatusele trahvi ei järgne. Kui aga kinnistusraamatus tegemata parandusega maal on viis või 15 pärijat, saadab kinnistusraamatu pidaja eelnevalt igale pärijale hoiatuse ja kui avalduse esitamise kohustust ikka ei täideta, määrab kõigile eraldi trahvi – igaühele vähemalt 200 eurot.

Vähe tulu

Koonga vallavanem Mikk Pikkmets räägib, et nende valla inimestel on olnud ripakil pärimisasju, aga vallaametnikud on aidanud inimesi asjaajamisel. „Mõni üksik maatükk veel on, kus teame, et pärijad pole dokumente korda ajanud, aga see pole meile probleem ja maksutulu neist oleks väike.”

Pikkmetsa sõnutsi ei jää asjaajamine niivõrd napi raha, kuivõrd vähese ettevõtlikkuse taha.

Kui ei ole plaanis maad või korterit müüa, pole ka otsest sundi dokumente korda ajada. Vajadus võib tekkida näiteks hajaasustuse programmist toetust taotledes.

Surju valla maanõunik Andrus Lillemaa tunnistab samuti, et pärimata kinnistud pole märkimisväärne probleem. „Ei arva, et mittepärimine on omamoodi kavalus maamaksust pääseda, pigem on põhjus selles, et pärimine on keeruline või pärijaid on palju: näiteks on üks kinnistu, kus pärijateks sai üksteist inimest. Pärijad võivad olla Eestist lahkunud ja kõigil ei ole võimalik ühel päeval notarisse minna. Kui pärijaid on palju ja tegemist on põllumaa või elamumaa kinnistuga, siis maamaks ühe omaniku kohta jääb tavaliselt alla viie euro ja maksuteadet nagunii ei väljastata,” seletab ta.

Miks on tähtis, et pärandusasjad korda aetaks? Neeme Laane seletab, et kinnistusraamatu pidaja positsioonilt on peamine põhjus kinnistusraamatu kannete parandamine. Kinnistusraamat on oluline instrument eraisikutevahelistes kinnisasjadega seotud suhetes ja vajalik paljude avalik-õiguslike ülesannete lahendamiseks: näiteks ehitusplaneerimine, maakorraldus, keskkonnakaitse, sotsiaalhoolekanne, täitemenetlus ja muinsuskaitse. Kinnistusraamatu kannetega on seotud ka kinnisasja omandamine ning piiratud kinnisasjaõiguste tekkimine, üleandmine ja lõppemine.

Kui kahtlete, kas teie pärandusega on kõik korras, siis kõige lihtsam on kinnistusraamatu andmeid kontrollida internetis eesti.ee või e-kinnistusraamatu kaudu. Samuti saab seda teha, kirjutades kinnistusosakonnale e-postil kinnistusosakond@kohus.ee või helistades kinnistusosakonda.

Kehtiva seaduse järgi on pärimisest võimalik loobuda kolme kuu jooksul pärandaja surmast. Kui seda ei tehta, ollakse seaduse silmis omanik isegi siis, kui notari juures dokumente ei vormistata. Mõnikord võib juhtuda, et olete enda teadmata mõne kauge sugulase pärija.

Maamaksust

Maamaksuseaduse järgi peab maamaksu maksma maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja. Pärimise korral on maa omanikeks maa pärijad pärandaja surma päevast arvates. Maamaksuseaduse paragrahvi 8 lõige 1 sätestab, et maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Allikas: MTA