Nordic Lumber püsib läänemaise kliendi toel

Tootevalikus on sae- ja höövelmaterjal nii immutatuna kui ka ilma, immutatud elektri- ja aiapostid, aiamööbel, liivakastid, kuurid ning kuumtöödeldud puidust pakkematerjal. Maa Elu veendus põgusa külaskäigu jooksul, et ettevõttel pole põhjust ei häbeneda ega liigselt rõõmustada. „Värskeid ideid ja ajusid oleks tarvis,” tunnistab Nordic Lumberi tegevjuht Taavi Saar. „Meie aastakäive on majanduskriisi algusest saati olnud kahe miljoni euro ringis, 2016 tegime korraliku hüppe edasi, jõudsime 2,7 miljoni juurde, nõudlus kasvas. Aasta varem olime suures kahjumis.” Aastas töödeldakse siin umbes 6000 tihumeetrit puitmaterjali.

Kohaliku kliendi teenistuses

„Viimane tähtis muudatus meie tegemistes toimus 2007. aastal. 2000. aastal olime laienenud Maardusse rendipinnale ja meie tootmine kasvas jõudsalt. Müügiga polnud mingit probleemi, pigem muretsesime toorme hankimise pärast. Praegu näib see anomaaliana. Kinnisvarabuumi saabudes osteti aga meie käsutuses olnud Maardu maalapp ära ja kolisime jälle siia Paliverre kokku tagasi. Majanduslanguse saabudes kukkus käive umbes kaks korda. Sealtmaalt oleme tegutsenud küll stabiilselt, aga hoogu oleks juurde vaja. Meil on väga lihtne ja konservatiivne ala, kus samu tooteid võib igaüks tegema hakata,” on Saar avameelne.

Nii ongi Nordic Lumberi nišš väiksemate kogustega tegelemine, kuna Läänemaa eraisikutel ja ehitusfirmadel pole puitmaterjali mujalt võtta. „Suvel on kõik väga kena, autosid on hoov täis, töötame täistuuridel. Talvel on keeruline, siis püüame toota ekspordiks. Ekspordil on jälle see miinus, et peab konkureerima suurema jõudlusega, efektiivsemalt toimivate ettevõtetega,” kommenteerib mees. Siin ongi kõhklemise ja kahtlemise koht – kas ja millesse investeerida ning tõsta endagi võimekust või töötada samas rütmis edasi. Kes ütleb, et investeeringud ära tasuvad? „Eelmisel aastal alustasime lepa töötlemisega. Läänemaal kasvab leppa palju, alustasime selle saagimist ja hööveldamist, investeerisime ruumide kordategemisse ja seadmetesse sada tuhat eurot. No ei tasunud ära, oli liiga töömahukas. Saime vastu pükse ja lõpetasime projekti,” toob Saar nukra näite.

Kohalikust turust kõneledes tuleb välja kaks tendentsi, mis ettevõttele igati kasuks tulevad. Eesti inimene kasutab järjest enam tehases immutatud materjali, sest ise puitu töödelda pole mõtet. „Immutamine lisab kuupmeetri puidu hinnale umbes kolmkümmend eurot ja kui tarbija peaks seda ise tegema, siis rahas ta ei võidaks ja ajas kaotaks märkimisväärselt,” kommenteerib Saar. Teiseks tahab kohalik klient saada järjest enam valmistooteid. „Kui vanasti viis mees endale koduhoovi hunniku laudu ja hakkas siis vaatama, kuidas sellest aia saaks, saagis ja värvis, siis nüüd teeme aia valmis kuni värvini ning töömees paneb selle lihtsalt ja kiiresti paika.”

Kohalikule kliendile suunatud tootenimistus on Nordic Lumberil veel kuurid, kiiged, aiamööbel jms, aga nende müük moodustab vaid paar protsenti käibest. „Juppe jääb ikka üle. Leidsime, et need tuleks ära kasutada. Teeme peamiselt talvel, kui tasuvamat tööd on vähem. Suvel on muud tegemist palju ja kui siis tulevad aiamööbli tellimused, ega me kõige õnnelikumad ole, aga teeme siiski ära. Ehituspoodides vaatan, et tõenäoliselt Hiinast toodud analoogsed tooted on nii odavad, et mõistus ei võta, kuidas nii väikese raha eest toota saab. Peab arvestama, et tootja saab umbes kolmandiku kaupluse letihinnast. Paljusid asju pole nii mõtet tehagi. Meil on kollektiivis üks vanem töömees, kellel neid aiamööbli ja muid ideid ikka tuleb. Aiamööbel on talle ja teistelegi mõnus vaheldus.”