Läti seafarmis tuvastati Aafrika seakatk

Viirus tuvastati Sigulda lähedal asuvas enam kui 5000 seaga ja korraliku bioohutusega farmis.

Mullu 25. novembril tuvastati seakatk Leedus koduseafarmis. „Need juhtumid lähiriikides kinnitavad, et taud võib farmi jõuda ka külmemal ajal ning Aafrika seakatku esinemise hooajalisuse argument jääb järjest nõrgemaks,” ütles veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Harles Kaup.

Kütitud metssigadelt võetud proovid näitavad, et viirus on metssigadel sama ulatuslikult levinud kui suvel. Selle aasta esimese nädalaga on Eestis uuritud 292 metssiga, kellest 24 olid seakatku nakatunud.