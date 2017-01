Simuna tehase külmkuivatatud toidud sobivad paljudele

Ehkki osaühingul Freezedry läheb hästi ja aastakäive ulatub juba poole miljoni euroni, ei lepi selle ainuomanik ja juht Mermi Kangur saavutatuga, vaid mõtleb oma seitsmeliikmelise meeskonnaga pidevalt midagi uut välja. Tootearenduses teeb ta koostööd ka mitme Eesti teadusasutusega.

Lisaks tavapärasele toidukaubale on Freezedry külmkuivatanud näiteks ternespiima loomadele toidulisandiks ja külmkuivatanud juuretist pagaritele. Uudisena on nüüd valminud katsepartii valmistoitudest, mille hulgast võib leida nii kartuliputru, pastat, seljankat, risotot, omletti kui ka herkuloputru.

Pikema sihina on Kanguril silme ees vanad inimesed, kes ise enam toitu teha ei jaksa või ei näe sel mõtet olevat, sest ei oska nii väikest kogust teha, et see halvaks ei läheks. „Pikka aega ei taha ju ka sama toitu süüa. Aga kui ühel päeval on seljanka- ja teisel hoopis makaroniisu, siis näiteks tervet purki korraga ära ei kasuta. Meie supisegu ei kaalu suurt midagi ja sellele tuleb ainult kuuma vett peale valada,” selgitab Kangur. Tema meelest võiks sotsiaaltöötaja eakatele kohe suurema valiku selliseid valmistoite koju viia ja söögimure olekski lahendatud. Põhimõtteliselt saab külmkuivatada igasuguseid valmistoite.

Lisaks hirmkallile üle tonni mahutavale külmkuivatile tahab Kangur panna samas püsti ka ühe pool tonni mahutava tavakuivati. Protsessi efektiivsemaks muutmiseks on kavas ära kasutada külmutamisel tekkiv lisasoojus ehk lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Põhjus, miks külmkuivatatud tooted nii kallid on, peitubki ühelt poolt sisendite (seadmed, külmkambrid) kõrges maksumuses, aga ka tootmise suures energiamahukuses. Investeering ulatub miljonitesse eurodesse. Näitena on ühes külmkuivatis sees 1,3 km külmatoru, lisaenergia saamiseks on aga kasutusel kütteplaadid, töötab seitse vaakumpumpa.

Ilma tootmist pidevalt täiustamata pole Kanguri sõnul võimalik oma toodanguga konkurentsis püsida. Tooraine hinnad sõltuvad turust ja ilmastikust ning selles osas pole võimalik tema sõnul eriti kokku hoida. Esimene eelistus toorme hankimisel on alati Eesti ja kõik, mida siit on võimalik kätte saada, on kodumaist päritolu. Kui aga meie oma maasikas, astelpaju või mahe must sõstar otsas, tuleb seda mujalt sisse osta. „Kui saan tellimuse, siis küsin alati kliendilt, kas talle on päritolu oluline. Vahel tahab Soome klient näiteks ainult oma kohalikku marja saada,” selgitab naine. Samas on ta külmutanud Soome tofutööstusele suurtes kogustes meie mahedat punapeeti.

Isegi männikasvusid on kokku ostetud. Viimati võeti kasutusele must torbikseen, mida vaese mehe trühvliks kutsutakse. Põhimõtteliselt saab külmkuivatada kõike. Praegu otsib Freezedry tikutulega eestimaise piparmündi, nisuorase ja spinati kasvatajat, sest sooviks on koos smuutikuninganna Eliq Maranikuga tulla turule smuutidega. Esiteks on transpordikulu siitsamast lähedalt tuues väiksem ja teiseks on samas piirkonnas kasvanud ja kiiresti kohale jõudnud kaup alati kvaliteetsem ja tervislikum.

Freezedry osutab külmkuivatusteenust teistelegi firmadele ja sedakaudu on Simunas valmistatud tooted jõudnud mitmele poole maailmas. Kangur hindab ekspordi osakaaluks koguni 80 protsenti. Kaudselt annab selline firma tööd väga paljudele Eestimaa inimestele – nii neile, kes tooret kasvatavad, kui neile, kes kuivatatud marju ja köögivilju oma toodetes edasi kasutavad. Näiteks võib Simunas töödeldud toiduaineid leida paljudes maiustustes, teepulbrites, meesegudes ja koguni kosmeetikatoodetes.

Mis on külmkuivatamine?

NASA väljatöötatud tehnoloogia.

Toiduaine kiirkülmutatakse, seejärel eemaldatakse vaakumis aeglaselt soojendades külmumisel tekkinud jääkristallid.

Toiduained säilitavad kõik peamised omadused: värvuse, kuju, suuruse, maitse, tekstuuri ja toitained, kaasa arvatud vitamiinid.

Kuivatatud aine kaal väheneb 70–94 %.

Kogu kuivatusprotsessi jooksul on toodangu temperatuurid –40 ja +40 kraadi vahel.

Suuremate kogemustega välismaised tootjad annavad külmkuivatatud toodetele niiskuskindlas keskkonnas säilivusajaks kuni 25 aastat.