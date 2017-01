Toidurukis liigub Eestist välja Pärnu sadama kaudu

Toidurukki ekspordiks kasutab ettevõte põhiliselt Pärnu kaubasadamat. Oilseeds Trade’i müügijuht Meelis Finki sõnul on neil mugav teraviljaveoks Pärnu mereväravat kasutada, kuna Oilseeds Trade’il on Pärnu külje all Saugas oma elevaator, kus ladustatakse üle Eesti kokku ostetud vilja.

„Me oleme Pärnu sadamas laadinud laeva peaaegu kõiki Eestis kasvatavaid teraviljakultuure. Viimasel ajal pole ainult otra Pärnu sadama kaudu välja viinud, kuna oder laaditakse suurtele laevadele, mida saab praegu Eestis laadida ainult Muuga sadamas,” räägib Fink.

Lisaks elevaatorile Saugas kuulub Oilseeds Trade’ile Pärnumaal veel teinegi viljaladu, mis asub Halinga vallas Vahenurmes. Seal on olemas ka viljakuivati ja -sorteer.

Nagu põllumehel, on ka vilja kokkuostja ja väljavedaja aasta kiireim tööaeg koristusajal, kui põllult koristatud saak tuleb kärmelt lattu ja sealt edasi terminali saada.

Oilseeds Trade’i toidurukki ekspordimaht sõltub viljakasvatajate käekäigust: parematel aastatel veab ettevõte Eestist välja 10 000 tonni rukist, kehvemal aastal jääb laeks 5000 tonni.

Rukkisaagi kõikumine sõltub nii külvipinna suurusest kui ka saagikusest. Finki sõnutsi ei ole päris paljud teraviljakasvatajad enam viimastel aastatel rukist külvanud, tuues põhjuseks selle põllukultuuri vähese tulususe.

Ent leidub ka teistsuguseid arvamusi.

„Osa teraviljakasvatajaid leiab, et rukis oli 2016. aastal üks tulusamaid põllukultuure üldse,” toob Fink välja.

Mis puudutab 2016. aasta teravilja saagikust üldiselt – nii sööda- kui ka toiduvilja oma –, siis läinud aasta näitajad jäävad tunamullustele kindlalt alla.

2015. aastal toetas hea saagikus Eesti teravilja ekspordi hüppelist kasvu. Võrreldes 2014. aastaga kasvas 2015. aastal teravilja eksport (+64 protsenti) samas tempos väljaveo mahu suurenemisega (+62 protsenti).

Eesti teraviljaekspordi tähtsamad sihtturud olid siis Alžeeria, Saudi Araabia ja Iraan.

Finki sõnul tõi äsja lõppenud 2016. aasta meie teraviljakasvatajatele päris suure kukkumise.

„Lõppenud aastal jaotusid sademed Eestis väga ebaühtlaselt ja kohati oli viljasaak väga kasin. Kui aastale üldistavat hinnangut anda, siis 2016. aasta oli meie teraviljakasvatajatele päris keeruline. Statistikat ei ole veel avaldatud, aga minu hinnangul võis aastane viljakogusaak jääda 2016. aastal väiksemaks kui 2014. aastal,” märgib Fink.

Kuigi viimane hooaeg oli raske, peab ta seda pigem erandlikult kehva aasta süüks.

„Üldiselt on meie targalt toimetavad teraviljakasvatajad päris hästi hakkama saanud,” kiidab Fink.

Kuigi Eesti teraviljaekspordis on esikohal nisu ja oder, hinnatakse meie põldudel kasvanud rukistki kõrgelt. Fink ütleb, et Eestis on rukist kasvatama jäänud need, kel on kogemust ja väga head oskused.

Ka Oilseeds Trade’i eksporditav toidurukis pärineb ainult kohalikelt tootjatelt. Ettevõtte suuremad rukkitarnijad on Oilseeds Trade’i Viljandimaal tegutsev tütarettevõte Savikoti Agro OÜ, Põhara Agro OÜ Pärnumaalt ning P.R Maaviljeluse OÜ ja Oilseeds Agro Vigala OÜ Raplamaalt.

Oilseeds Trade saadab Pärnust toidurukist enamasti Soome või Saksamaale. Kaugeim punkt, kuhu ettevõte on viimase aasta jooksul Pärnust laeva teele saatnud, on Egiptus. Sinna veab Oilseeds Trade söödauba.