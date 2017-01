Temperatuuri kõikumine ohustab sügisel istutatud taimi

Kui veel aastavahetusel oli meil viis kuni seitse kraadi sooja, siis sel nädalavahetusel on siin-seal isegi 20 miinuskraadi ning uuel nädalal lubab ilmateenistus taas plusskraade.

Räpina aianduskooli kutseõpetaja Liisi Kont tõdeb, et säärane temperatuurikõikumine pole taimedele sugugi hea ja soovitab, mida oma aias praegu jälgida.

„Kui maapind vahel külmub ja seejärel sulab, toob see kaasa külmakerked ehk väiksemad põõsad, puud ja püsililled surutakse mullast välja. Eriti ohustab see talvele eelnenud sügisel istutatud ja mitte korralikult juurduda jõudnud taimi,” hoiatab ta. „Taim tuleb proovida tagasi mulda lükata, kui see aga külmunud maapinna tõttu ei õnnestu, katta juured turba, saepuru või muu materjaliga, mis hoiaks juured soojas.”

Et õrnemaid taimi tugevate külmade eest kaitsta, tuleb suurema temperatuurilanguse saabudes otsida välja katte- ja pakasekangad. Eelkõige tuleb kaitsta juuri, sest juured on taimede nõrgim koht.

Kuidas aias talvel toimetada, kirjutab Liisi Kont põhjalikumalt järgmises Maa Elus, mis ilmub 12. jaanuaril.